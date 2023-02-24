60% казахстанцев предпочитают пользоваться наличными – опрос Нацбанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Спрос на наличные деньги в стране существует. Согласно опросу Национального банка, 60 % казахстанцев предпочитают пользоваться наличными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге журналист спросила, экономит ли государство на выпуске наличных денег, так как практически все казахстанцы пользуются оплатой с мобильных приложений банков и карточками.

«Вы абсолютно правы, у нас очень быстро растут объемы безналичных платежей, что очень хорошо. Это удобно. Но в то же время мы буквально недавно проводили социальное исследование, которое показало, что 60 % казахстанцев до сих пор предпочитают пользоваться наличными и эта цифра достаточно сильно разнится по регионам в Казахстане», - ответил глава Нацбанка.

По словам Галымжана Пирматова, за последние пять лет в денежном выражении рост наличности составил 9,9 % ежегодно, а с точки зрения банкнот в обороте – 7 %.

«То есть, мы видим устойчивый рост потребности по обеспечению банкнотами наличного обращения, и это соответствует мировому тренду. У нас на одного казахстанца приходится 27 банкнот. В самой безналичной стране, в Швеции, на одного гражданина приходится 30 банкнот. Поэтому спрос на наличные есть, продолжается, поэтому наша банкнотная фабрика в плановом режиме работает. Мы очень внимательно и осторожно подходим с точки зрения себестоимости, это непростой процесс», - отметил глава Нацбанка.

Галымжан Пирматов также добавил, что спрос на наличные периодически в какие-то моменты растет.

«Если вы помните, что в самом начале, когда объявили ЧС в связи с пандемией, резко возрос спрос почти в четыре раза, чем средние потребности по обеспечению наличности. Во время январской трагедии тоже был очень большой всплеск потребности наличности. Поэтому Национальный банк продолжит эту работу. Мы не только по себестоимости, но и по дизайну, защищенности наших банкнот стараемся следовать мировым трендам», - добавил он.