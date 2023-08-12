60 инвестпроектов планируют реализовать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам дальнейшего социально-экономического развития Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

С докладами о реализуемых мерах и проектах, а также решении проблемных вопросов выступили аким региона Нуржан Нуржигитов, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, вице-министры экологии и природных ресурсов Галидулла Азидуллин, индустрии и инфраструктурного развития – Ильяс Оспанов, национальной экономики – Бауыржан Омарбеков, здравоохранения – Вячеслав Дудник.

Премьер-Министр подчеркнул, что на сегодня одним из самых актуальных вопросов для региона является водообеспечение. Так, в части питьевого водоснабжения жители только 285 из 367 сел области обеспечены питьевой водой. Областной центр покрыт централизованным водоснабжением на 94%, город Шу – на 67%.

Наряду с этим, имеются проблемы с водоотведением. В частности, в областном центре отсутствуют канализационно-очистные сооружения, а поля фильтрации сточных вод, построенные в 1962 году, находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Из-за существенного снижения уровня воды на реках Шу и Талас, а также значительного износа оросительных систем аграрии области ежегодно испытывают нехватку воды для полива сельскохозяйственных культур. Вышеперечисленные проблемы требуют принятия оперативных и исчерпывающих мер», - сказал Алихан Смаилов.

Он обозначил необходимость активно использовать влагосберегающие технологии, провести модернизацию гидротехнических сооружений и бетонирование магистральных каналов. Следует построить три больших водохранилища, а также ряд малых водохранилищ для накопления воды в межвегетационный период и снижения ее потерь.

С учетом перспектив развития региона Премьер-Министр высказался о необходимости провести техническое обследование и модернизацию объектов и сетей теплоснабжения, в том числе в моногородах. Для финансирования данных мероприятий с текущего года поэтапно внедряется новая программа «Тариф в обмен на инвестиции».

Алихан Смаилов акцентировал внимание на важности своевременного открытия новых социальных объектов в рамках нацпроектов «Комфортная школа» и «Модернизации сельского здравоохранения», а также качественной реализации Программы повышения доходов населения и проекта «Ауыл аманаты».

Как отметил глава Правительства, у региона большой потенциал в развитии химической промышленности, поэтому требуется поддерживать набранный темп.

«До 2026 года в области планируется реализовать 60 инвестиционных проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 4 тысяч рабочих мест. Акимату необходимо запустить в срок все начатые проекты, а также обеспечить качественную проработку запланированных к реализации», — сказал он.

Кроме того, обозначена необходимость принять меры по насыщению внутреннего рынка продовольственными товарами, чему в значительной степени будет способствовать развитие сельского хозяйства.

«Правительство ежегодно выделяет значительное финансирование для поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. Только для аграриев области в этом году из бюджета выделено 52 млрд тенге, в том числе 27 млрд тенге в виде субсидий. Мы будем и дальше оказывать содействие в реализации проектов АПК. Однако хочу отметить, что бюджетные средства должны использоваться максимально эффективно», — сказал Алихан Смаилов, поручив активизировать реализацию комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ.

По словам Премьер-Министра, еще одним перспективным направлением для региона является логистика. В рамках развития международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» в области реконструировано 495 км автодорог республиканского значения.

«При этом на сегодня 67 км дорог республиканского значения нуждаются в капитальном ремонте. В их числе участок автомагистрали «Алматы-Ташкент-Термез». Министерству индустрии совместно с акиматом нужно ускорить проведение конкурсных процедур и разработку технической документации», — указал он.

В заключение глава Правительства поручил проработать вопрос финансирования проектов газификации населенных пунктов Жамбылского, Жуалынского, Кордайского, Мойынкумского и Таласского районов, до конца года завершить строительные работы по 2-му этапу биофармацевтического завода для увеличения его мощности, а также активизировать подведение инфраструктуры в индустриальную зону «Тараз» и рассмотреть вопрос финансирования проектов капремонта многоэтажных домов в городах Тараз, Жанатас, Каратау и Шу.