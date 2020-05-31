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60 граждан Казахстана вернулись из Катара

31 Мая 2020 09:45
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60 граждан Казахстана вернулись из Катара

НУР-СУЛТАН-ДОХА. КАЗИНФОРМ - В субботу 30 мая из столицы Катара Дохи вылетел чартерный рейс с гражданами Казахстана, постоянно проживавшими в арабской стране. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Репатриационный рейс был совместно организован посольством Казахстана, авиационными властями Государства Катар, авиакомпаниями Qatar Airways и Air Astana. На родину вернулось около 60 граждан РК, которые после карантинных мер остались в арабском государстве. Посольство выражает искреннюю благодарность катарским государственным органам и авиакомпании Air Astana за оказанное содействие», - отметил посол РК в Катаре Аскар Шокыбаев.


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Ключевые слова: МИД РК, Общество, Коронавирус,
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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