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60 граждан Казахстана вернулись из Катара
31 Мая 2020 09:45
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НУР-СУЛТАН-ДОХА. КАЗИНФОРМ - В субботу 30 мая из столицы Катара Дохи вылетел чартерный рейс с гражданами Казахстана, постоянно проживавшими в арабской стране. Об этом передает МИА «Казинформ».
«Репатриационный рейс был совместно организован посольством Казахстана, авиационными властями Государства Катар, авиакомпаниями Qatar Airways и Air Astana. На родину вернулось около 60 граждан РК, которые после карантинных мер остались в арабском государстве. Посольство выражает искреннюю благодарность катарским государственным органам и авиакомпании Air Astana за оказанное содействие», - отметил посол РК в Катаре Аскар Шокыбаев.
Ключевые слова: МИД РК, Общество, Коронавирус,
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