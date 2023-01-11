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60 градусов мороза зафиксировали в Якутии

11 Января 2023, 20:31
60 градусов мороза зафиксировали в Якутии

ЯКУТСК. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Температура в минус 60 градусов зафиксирована утром в среду в селе Оймякон. Об этом сообщается в Telegram-канале Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Температура в Оймяконе составила минус 60 градусов по состоянию на 00:00 мск. В поселке Усть-Нера, райцентре Оймяконского района, зарегистрировали 58 градусов мороза.

Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.


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