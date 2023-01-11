60 градусов мороза зафиксировали в Якутии

Температура в Оймяконе составила минус 60 градусов по состоянию на 00:00 мск. В поселке Усть-Нера, райцентре Оймяконского района, зарегистрировали 58 градусов мороза.

Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.