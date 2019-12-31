60 экологичных автобусов стандарта Евро-5 выехали на маршруты Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На дороги Алматы вышли новые автобусы Golden Dragon казахстанского производства. Экологичные автобусы, работающие на сжатом (компримированном) природном газе (CNG) будут обслуживать маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В рамках транспортной реформы по обновлению автобусного парка и увеличению маршрутной сети города, компания «Астана Моторс» поставила партию из 60 новых 18-метровых сочлененных автобусов Golden Dragon казахстанской сборки.

Большая вместимость 18-метровых автобусов позволит обслужить городские маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком. Двигатели всех сочлененных автобусов Golden Dragon адаптированы для работы на газе - самом экологически чистом топливе, при сгорании которого образуется минимальное количество вредных веществ, что очень важно для городского транспорта. В ближайшие четыре года на этот вид топлива планируют перевести до 50 тысяч единиц автотранспорта по всей стране.

Все автобусы соответствуют требованиям стандарта Евро-5. В просторном салоне низкопольных автобусов есть все системы безопасности, видеонаблюдения, информирования, связи с диспетчерами, имеется кондиционер. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные механические платформы, которые обеспечат комфортный подъем и спуск с автобуса людям на колясках. Вместимость автобусов - 150 пассажиромест, 36 - сидячих и 1 - для маломобильных пассажиров.





«Компания наладила выпуск отечественных автобусов и имеет возможность учитывать все запросы перевозчиков для максимального удобства пассажиров и водителей. Мы уверены, что выпуск отечественных автобусов поможет успешной реализации государственной программы по обновлению критически изношенного общественного транспорта страны. Очень важно и то, что созданы комфортные финансовые условия для автобусных парков страны, и они могут приобретать технику в финансовый лизинг с удобными условиями», - отметил генеральный директор «Астана Моторс». Бекнур Несипбаев.

Автобусы приобретены в рамках реализации программы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и АО «БРК-Лизинг» по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными автобусами. Программа запущена при поддержке Правительства Республики Казахстан и позволяет автобусным паркам страны приобретать технику в финансовый лизинг сроком на 7 лет со ставкой кредитования 7% годовых в тенге, с первоначальным взносом от 15% от стоимости контракта. Учитывая, что критически изношенный автобусный парк по всей стране составляет более 6 тысяч единиц со сроком эксплуатации свыше 12 лет, программа позволит повысить уровень качества обслуживания населения в сети пассажирских перевозок.