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    19:12, 21 Март 2021 | GMT +6

    60 должностных лиц наказали за плохое содержание дорог в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют качество уборки улиц в зимний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года полицейские направили заинтересованным организациям 223 предписания. За неудовлетворительное содержание дорог и дорожных сооружений понесли ответственность 60 должностных лиц, из них трое — за неисполнение предписаний.

    «Наледи и накаты, колейность, сужение проезжей части из-за не убранного вовремя снега — факторы, повышающие риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Обследования дорог проводятся регулярно. При неблагоприятных погодных условиях административные полицейские осуществляют круглосуточное дежурство. По результатам обследований направляются предписания по устранению недостатков. К примеру, в начале марта выявили образование сильной колейности по улице Юбилейной, на отрезке между Омским кольцом и поселком Борки. В отношении обслуживающего предприятия вынесли предписание, дефект устранили за шесть часов усиленной работы», — сказал начальник отдела дорожной и технической инспекции Назар Байматов.

    Трассы международного и республиканского значения на территории области обслуживает ТОО «Казахавтодор». Предприятие ежедневно выводит до 60 единиц снегоуборочной техники. Ещё 114 единиц техники ТОО «Петропавл Жолдары» и три субподрядные организации используют для обслуживания дорог областного и районного значения. Улично-дорожную сеть Петропавловска обслуживают 22 дорожно-коммунальные организации. Планы работы коммунальных служб корректируются по результатам обследований.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология
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