60 ДНЕЙ  ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 10 марта 1945 года, шел 1358-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 10 марта, войска 2-го Белорусского фронта на левом крыле вели преследование отходящих частей противника. 3-й гвардейский танковый корпус переправился с ходу через реку Лупов-Флисс и совместно с 102-й гвардейской стрелковой дивизией 40-го гвардейского стрелкового корпуса к исходу дня 10 марта занял Лауенбург.

207-я стрелковая дивизия 7-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, обойдя Гросс-Юстин, к исходу дня овладела населенным пунктом Пустхоф. В 14 часов 30 минут 10 марта 7-му стрелковому корпусу было приказано перейти в наступление на Карнитц и оказать помощь частям 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. В это время противник нанес контрудар и оттеснил 207-ю стрелковую дивизию на 5-8 км, на западную окраину Пустхоф.

К 10 марта 47-я армия овладела южной окраиной крупного опорного пункта противника на подступах к Альтдамму — Грайфенхаген. Противник, отошедший на Альтдамм, занял заранее подготовленные позиции альтдаммского предмостного укрепления. Таким образом, войска 61-й и 47-й армий не смогли развить наступление в высоких темпах и очистить от противника восточный берег р. Одер в своих полосах наступления.

Банска-Быстрицкая наступательная операция. Началась Банска-Быстрицкая наступательная операция 2-го Украинского фронта Р.Я. Малиновского, продолжавшаяся с 10 марта по 30 марта.

Моравско-Остравская наступательная операция. Началась Моравска-Остравская наступательная операция 4-го Украинского фронта И.Е. Петрова, продолжавшаяся с 10 марта по 5 мая.

В ночь на 10 марта дивизии первого эшелона провели интенсивную разведку вражеской обороны и встретили сильное огневое сопротивление. К утру 10 марта начался снегопад и видимость упала до 100 - 200 м. Противник отвел свои войска на вторую линию обороны, оставив на переднем крае лишь прикрытие.

И.Е. Петров отказался перенести срок наступления. Артиллерийская подготовка началась в запланированное время и не дала ощутимых результатов. В 8 часов 55 минут дивизии первого эшелона перешли в наступление на фронте Павловице, Яжомбковице. Сломив сопротивление противника на переднем крае обороны, они овладели линией траншей восточное железной дороги и за весь день продвинулись на 3 - 4 км. В целом задачи первого дня наступления 38-й и 1-й гвардейской армиями не были выполнены.

Балатонская оборонительная операция. 10 марта перегруппировав свои силы противник попытался совершить прорыв в районе Шаркерестура на узком участке правого фланга обороны, продвинулся на 1 - 7 км и был остановлен.

В течение 10 марта юго-восточнее Данцига наши войска в результате наступательных боев заняли город Тигенхоф…

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление на Данцигском направлении, 10 марта овладели важными узлами железных и шоссейных дорог — городами Лауенбург и Картузы (Картхауз)…

На Штеттинском направлении советские войска заняли населенные пункты Егерсвайль, Францхаузен, Буххольц, Клебов…

В Венгрии северо-восточнее озера Балатон наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося прорваться к Дунаю. Ценой больших потерь противнику удалось на отдельных участках незначительно вклиниться в оборону советских войск…

10 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 60 дней…

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань