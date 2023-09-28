60 детских садов построят в Астане

Еще 60 детских садов будет построено в Астане. Об этом сообщил заместитель акима города Астаны Есет Байкен на брифинге Службы коммуникаций столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Что касается дошкольного образования, то очередность детей дошкольного возраста в детских садах составляет более 60 тысяч детей, из них в возрасте с 2 до 6 лет – 42 тысячи детей. Для увеличения охвата детей дошкольным воспитанием акиматом принят ряд мер. В 4 раза увеличен государственный образовательный заказ. За счет частных инвестиций ведется строительство 17 детских садов. С 2017 года было приостановлено строительство государственных детских садов, но, учитывая ежегодный рост детей дошкольного возраста за счет рождаемости и миграционных процессов, акиматом принято решение за счет бюджетно-инвестиционных проектов города построить 60 государственных детских садов, – сказал Есет Байкен.

Спикер также сообщил, что в столице организовано бесплатное питание в детских садах для 8 тысяч детей из социально-уязвимых слоев населения. При этом, расходы на это в частных садах с госзаказом и в государственных детских садах, при стоимости питания 20 800 тенге в месяц, составляют более 660 миллионов тенге.