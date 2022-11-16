60 человек заболели коронавирусом в Казахстане

16 Ноября 2022, 09:00

16 Ноября 2022, 09:00

60 человек заболели коронавирусом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявили 60 заболевших коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По данным ведомства, на 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 747 человек (–584+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 661 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.