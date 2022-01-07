60 человек пострадали во время беспорядков в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте во время беспорядков пострадали 60 человек, Информацию подтвердил первый заместитель акима города Шынгыс Мукан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

С различными травмами в больницы были доставлены военные, полицейские, а также жители города, которые пришли посмотреть на происходящее на площади. Как сообщили в полиции, террористы использовали огнестрельное оружие и бросали камни.

Камеры уличного наблюдения запечатлели автомобиль без номеров, который подвез оружие. Молодые люди разобрали его из багажника и направились в сторону акимата и торгового центра «Метро». Последний был разграблен.

«Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки. После них они теряли контроль над собой. Мы призываем родителей, чтобы следили за молодежью, чтобы они не нарушали закон», - сказал первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан.

Сейчас в мегаполисе подчитывают ущерб от беспорядков. В городе повреждены не только административные здания, но и объекты бизнеса. Напомним, пострадал выставочный центр «Көрме», здание казахского театра, а также дворец «Туркестан» и прокуратура.

Точную сумму ущерба в акимате еще не подсчитали. Коммунальные службы начали устранять последствия беспорядков. Местные власти заявили, что ситуация стабилизировалась. Массовых скоплений людей и фактов мародерства сегодня в городе не фиксировали.

«Несколько государственных зданий и объектов бизнеса пострадали. Причиненный ущерб подчитывается. Сейчас в городе всё спокойно, волноваться не о чем. Всех жителей просим сохранять спокойствие и стабильность в городе», - призвал Шынгыс Мукан.