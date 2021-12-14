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60 человек погибли при взрыве бензовоза в Гаити

14 Декабря 2021 23:40
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60 человек погибли при взрыве бензовоза в Гаити

ГАВАНА. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити возросло до 60. Еще около 50 получили травмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как сообщила во вторник газета Le Nouvelliste со ссылкой на представителя местных властей, повреждения получили более 20 зданий вблизи места взрыва.

Власти Гаити объявили трехдневный национальный траур.

«От имени моего правительства и всего населения Гаити, включая диаспору, я выражаю искренние соболезнования родственникам жертв, а также всем тем, кто прямо или косвенно пострадал от этой трагедии. На всей территории будет объявлен трехдневный национальный траур», - написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри в Twitter.

По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени, прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим и материальным жертвам. Около 50 получивших ожоги находятся в больницах.

Фото: © REUTERS/Kena Betancur, архив.

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#Происшествия   #Мировые новости  
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