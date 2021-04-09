60 человек оштрафовали за ночь за нарушение карантина в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ночь с 7 на 8 апреля в Алматы, несмотря на ежедневные предупреждения и призывы соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, представителями мониторинговых групп выявлено 13 нарушений карантинных предписаний главного государственного санитарного врача города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На 60 алматинцев были составлены протоколы об административной ответственности, в том числе в отношении двух физических лиц был составлен административный протокол по статье 441 КоАП РК за курение кальяна в общественном месте.

Ночные проверки были проведены по объектам бизнеса - в ресторанах, кафе, магазинах и двух компьютерных клубах. Был выявлен ряд нарушений.

«Нашей мобильной группой выявлено два заведения, где нарушался режим работы в период карантинных мер, также в одном заведении выявлен факт курения кальяна. В 23.30 мониторинговая группа выявила нарушение карантина в лаундж-баре «Мята». Данное заведение ранее нарушало режим работы, однако в этот раз администратор заведения уверила, что пыталась выпроводить гостей в 22.00, но те, по ее словам, не стали покидать бар», - сообщил представитель мониторинговой группы при акимате Бостандыкского района города Алматы Талгат Курмамбеков.

В «Мяте» на момент прибытия мониторинговой группы находилось порядка 20 посетителей. В отношении администрации «Мяты» приняты соответствующие меры. Среди нарушителей такие заведения, как кафе «Уголек», компьютерный клуб RGB, лаундж бар Lost Angels, бар «Соседи».

Всего в период усиления карантинных мер с 19 марта по 8 апреля текущего года выявлено 494 нарушения установленных ограничений в Алматы. Из них 326 нарушений зафиксированы в ресторанах, кафе и магазинах, 76 - в компьютерных клубах, 12 - в бильярдных клубах, 38 - в СПА-салонах, 21 - в саунах, 2 - в кальянных барах, 11 - в караоке, 3 - в лото-клубах, 5- в ночных клубах. Всего за этот период административные штрафы наложены на 2534 человек.

Акимат города Алматы призывает горожан соблюдать карантинные ограничения, не посещать увеселительные заведения вне их разрешенного графика работы, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, посещая магазины и места торговли. За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2586 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В городе Алматы - 710.