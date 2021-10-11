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    11:05, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    60 человек эвакуировались из-за пожара в доме в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре из-за пожара в жилом доме эвакуировались 60 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 октября в 21:49 поступило сообщение о загорании по адресу: Павлодар, улица Катаева, 101. В подвальном помещении происходило горение изоляции электропроводов на площади 3 погонных метра», - рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Там отметили, что огнеборцам, чтобы потушить пожар, пришлось демонтировать подвальные металлические заглушки для продухов. Это помогло и удалить дым в помещении.

    «До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу 60 человек, из них 13 детей. Загорание ликвидировано в 22:24», - добавили в ДЧС.
    ЧП случилось из-за короткого замыкания. Ущерб устанавливается, добавили в ведомстве. Пламя тушили 30 человек личного состава на 8 машинах, сотрудники центра медицины катастроф и горсети.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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