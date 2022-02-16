+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

60 человек эвакуировали во время пожара в Атырау

16 Февраля 2022 14:13
Поделиться:
60 человек эвакуировали во время пожара в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 60 человек эвакуировали во время пожара атырауские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Землетрясение произошло в 556 км от Алматы
Все строительные краны проверят после гибели машиниста в Алматы 259 человек спасли из снежных заносов в Казахстане за сутки Тайник с боеприпасами и коктейлем «Молотова» найден в Алматы

«Сегодня в 06:00 на пульт оператора 102 поступило сообщение о возгорании на 3 этаже одного из многоквартирных домов микрорайона Авангард-3. Сотрудники экипажа патрульной полиции старший лейтенант полиции Жанибек Елемесов и старший лейтенант полиции Еламан Тулешов незамедлительно приступили к эвакуации жильцов из подъезда, где произошел пожар. Они стучали в дверь каждой квартиры пятиэтажного дома и обеспечили выход на улицу около 60 жителей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Департамент полиции Атырауской области напоминает жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Происшествия   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Землетрясение произошло в 556 км от Алматы
Все строительные краны проверят после гибели машиниста в Алматы
259 человек спасли из снежных заносов в Казахстане за сутки
Тайник с боеприпасами и коктейлем «Молотова» найден в Алматы
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
3 Резкое похолодание ожидается в Алматы
4 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
5 Назначен новый заместитель акима Алматы
6 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Читайте также
В Атырауской области 16 пациентов с COVID-19 в реанимации, шестеро на ИВЛ
Около 280 автомашин сопроводили акмолинские полицейские в непогоду
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Назначен новый заместитель акима Алматы
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив