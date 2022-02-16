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60 человек эвакуировали во время пожара в Атырау
16 Февраля 2022 14:13
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 60 человек эвакуировали во время пожара атырауские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня в 06:00 на пульт оператора 102 поступило сообщение о возгорании на 3 этаже одного из многоквартирных домов микрорайона Авангард-3. Сотрудники экипажа патрульной полиции старший лейтенант полиции Жанибек Елемесов и старший лейтенант полиции Еламан Тулешов незамедлительно приступили к эвакуации жильцов из подъезда, где произошел пожар. Они стучали в дверь каждой квартиры пятиэтажного дома и обеспечили выход на улицу около 60 жителей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Департамент полиции Атырауской области напоминает жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
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