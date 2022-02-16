60 человек эвакуировали во время пожара в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 60 человек эвакуировали во время пожара атырауские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в 06:00 на пульт оператора 102 поступило сообщение о возгорании на 3 этаже одного из многоквартирных домов микрорайона Авангард-3. Сотрудники экипажа патрульной полиции старший лейтенант полиции Жанибек Елемесов и старший лейтенант полиции Еламан Тулешов незамедлительно приступили к эвакуации жильцов из подъезда, где произошел пожар. Они стучали в дверь каждой квартиры пятиэтажного дома и обеспечили выход на улицу около 60 жителей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Департамент полиции Атырауской области напоминает жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.