60 человек эвакуировали из кардиоцентра в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске из кардиологического корпуса эвакуировали 60 человек. Причиной стало задымление, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, около полудня на пуль 101 поступило сообщение о том, что на кровле двухэтажного здания корпуса кардиоцентра ощущается запах дыма.

«Незамедлительно к месту пожара были направлены подразделения по повышенному номеру пяти пожарных частей Петропавловска в составе 15 единиц техники и 50 человек личного состава. По прибытию первых расчетов к месту ЧС были эвакуированы 60 человек персонала медучреждения. Задымление произошло из-за тления в шахте лифта мусора на площади в пол квадратных метра. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.