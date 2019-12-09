60 аварий с участием скота произошло с начала года в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские совместно с местными исполнительными органами обсудили вопросы профилактики и раскрытия краж скота, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

В полицейском ведомстве прошла рабочая встреча под председательством начальника департамента полиции генерал-майора Арманбека Баймурзина. С докладом перед ее участниками выступил начальник управления криминальной полиции полковник полиции Талгат Асылбеков.

По информации спикера, на сегодняшний день на территории области зарегистрировано более 300 краж скота, 134 из которых раскрыты. За совершение этих преступлений задержано 86 человек.

«Основное количество краж скота происходит в ночное время - с 19 до 24 часов. Возможность раскрытия по «горячим следам» снижает несвоевременное обращение граждан с заявлениями о пропаже животных. Нередко причиной преступлений является беспечность животноводов. Зачастую выпас скота производится без присмотра хозяев или пастухов. Среди основных причин совершения краж была названа слабая организация руководителями хозяйств охраны в местах их стойлового содержания и на вольном выпасе, халатное отношение граждан к сохранности своего имущества, а также несвоевременное обращение с заявлением в полицию, что впоследствии затрудняет поиск животных», - отметили в ведомстве.

По инициативе начальника департамента полиции создана рабочая группа из сотрудников полиции, которая осуществляет выезды в регионы области для выявления фактов краж.

«Результаты проверок на территории Бурабайского и Зерендинского районов свидетельствуют, что одним из условий, способствующих совершению краж скота, остается самовольный, бесконтрольный его выпас. Из зарегистрированных 316 фактов краж скота 223 факта совершены с вольного выпаса», - добавили в ведомстве.

Зачастую бродячий скот становится причиной дорожно-транспортных происшествий. С начала года на дорогах Акмолинской области произошло 60 аварий с участием скота, в результате которых 2 человека погибли, 10 травмированы, 45 транспортным средствам нанесен значительный материальный ущерб.

«С начала текущего года в территориальные отделы полиции были доставлены 126 транспортных средств, перевозивших мясную продукцию или скотопоголовье без сопроводительных документов, из которых к административной ответственности по ст. 406 КоАП РК «Нарушение законодательства РК в области ветеринарии» привлечено 71 лицо. Как стало известно, основной проблемой, возникающей при документировании ветеринарных правонарушений, является отсутствие расколов (калд, загонов для бродячего скота) и рефрижераторов для загона перемещаемого скота и хранения скоропортящихся продуктов (мяса). Поэтому правонарушитель, не имея сопроводительных документов, после составления протокола продолжает движение. При этом сотрудники полиции не имеют возможности для проведения проверки по установлению принадлежности перемещаемого скота или мясной продукции, а ветеринарные инспекторы - проведения необходимых ветеринарных обследований», - добавили в ведомстве.