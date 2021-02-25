60 акмолинских школ приступили к работе после карантина в штатном режиме

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 14 февраля Акмолинская область находится в «желтой зоне». Как рассказала на брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, эпидемиологическая ситуация в области по заболеваемости КВИ остается относительно стабильной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге была отмечена положительная динамика по заболеваемости КВИ среди школьников.

«Продолжается регистрация случаев заболевания среди школьников, но по сравнению с началом февраля их число сократилось с 30 до 7. На дистанционное обучение ранее были переведены 82 школы, из них 60 уже восстановили свою работу в штатном режиме», - отметила спикер.

С начала года в области было проведено 48 внеплановых проверок школ и наложено 14 административных штрафов на сумму 800 тысяч тенге.

По словам А. Мусиной, за сутки было зарегистрировано семь случаев заболевания среди школьников: четыре из них - в Бурабайском районе и по одному в Кокшетау и Жаксынском, Целиноградском районах.

«Всего с начала пандемии зарегистрирован 761 случай лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, в том числе среди 296 учащихся в штатном режиме и 465 - находящихся на дистанционном обучении», - добавила А. Мусина.

На сегодняшний день в регионе идет вакцинация против коронавирусной инфекции вторым компонентом вакцины.

«Всего первым этапом вакцинации против СOVID-19 по области было охвачено 1298 человек, их них 6 учителей, 7 государственных служащих и 1285 медицинских работников. С понедельника началась вакцинация вторым компонентом. Уже привито 250 человек, каких-либо осложнений и неблагоприятных реакций у вакцинируемых не было», - отметила спикер.

По словам А. Мусиной, в марте начинается второй этап вакцинации. Регион ожидает поставку 3700 доз вакцины.