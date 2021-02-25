60 акмолинских школ приступили к работе после карантина в штатном режиме
На брифинге была отмечена положительная динамика по заболеваемости КВИ среди школьников.
«Продолжается регистрация случаев заболевания среди школьников, но по сравнению с началом февраля их число сократилось с 30 до 7. На дистанционное обучение ранее были переведены 82 школы, из них 60 уже восстановили свою работу в штатном режиме», - отметила спикер.
С начала года в области было проведено 48 внеплановых проверок школ и наложено 14 административных штрафов на сумму 800 тысяч тенге.
По словам А. Мусиной, за сутки было зарегистрировано семь случаев заболевания среди школьников: четыре из них - в Бурабайском районе и по одному в Кокшетау и Жаксынском, Целиноградском районах.
«Всего с начала пандемии зарегистрирован 761 случай лабораторно подтвержденного COVID-19 среди школьников, в том числе среди 296 учащихся в штатном режиме и 465 - находящихся на дистанционном обучении», - добавила А. Мусина.
На сегодняшний день в регионе идет вакцинация против коронавирусной инфекции вторым компонентом вакцины.
«Всего первым этапом вакцинации против СOVID-19 по области было охвачено 1298 человек, их них 6 учителей, 7 государственных служащих и 1285 медицинских работников. С понедельника началась вакцинация вторым компонентом. Уже привито 250 человек, каких-либо осложнений и неблагоприятных реакций у вакцинируемых не было», - отметила спикер.
По словам А. Мусиной, в марте начинается второй этап вакцинации. Регион ожидает поставку 3700 доз вакцины.