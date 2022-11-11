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    19:44, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    6 женщин из салона боди-массажа задержали за проституцию в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6 женщин из салона боди-массажа изобличили в проституции в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Секс-притон функционировал под видом салона оздоровительно массажа. В ходе проверки сотрудниками УБОП в частном доме находились шесть массажисток и администратор. Они были доставлены в полицию для проверки личностей на причастность к каким-либо противоправным действиям.

    Женщины – приезжие из Алматинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей. Их возраст – от 18 лет до 41 года.

    Владелец помещения привлечен к ответственности за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией.


    Фото: polisia.kz
    Теги:
    Алматы МВД РК Закон и право
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