6 женщин из салона боди-массажа задержали за проституцию в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 6 женщин из салона боди-массажа изобличили в проституции в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Секс-притон функционировал под видом салона оздоровительно массажа. В ходе проверки сотрудниками УБОП в частном доме находились шесть массажисток и администратор. Они были доставлены в полицию для проверки личностей на причастность к каким-либо противоправным действиям.

Женщины – приезжие из Алматинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей. Их возраст – от 18 лет до 41 года.

Владелец помещения привлечен к ответственности за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией.

Фото: polisia.kz