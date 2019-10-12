6 тысяч саженцев высадили в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В ВКО высадили 6 тысяч саженцев деревьев под эгидой республиканской акции «День посадки». Об этом передает МИА «Казинформ».

В регионе в акции приняли участие депутаты маслихата, общественные деятели, деятели культуры, блогеры, спортсмены и представители СМИ, студенты, жители.

Республиканская экологическая акция «День посадки» проводится по инициативе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Основная цель – максимально вовлечь в озеленение население страны.

Как рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Мурат Кусаинов, сегодня в регионе высажено порядка 6 тысяч саженцев.





«Мы привезли различные породы деревьев из 13 питомников лесных хозяйств. В Усть-Каменогорске на проспекте Есенберлина сейчас посажено 1100 деревьев, в том числе хвойные породы, береза, вязь. Акцию по посадке деревьев мы начали весной этого года. Тогда было высажено 132,8 тысячи саженцев. Недавно был проведен в школах области экочас, где силами учеников было посажено порядка 4 тысяч деревьев. Планируем, что в этом году доведем количество посаженных саженцев до 150 тысяч», - отметил Мурат Кусаинов.





Примечательно, что помимо посадки деревьев, сегодня в регионе проходили субботники по благоустройству и санитарной очистке улиц.

«Когда эти деревья приживутся и начнут расти, наш город станет еще зеленее и красивее. Нам нужно заботиться о нашей экологии, облике того места, где мы живем. Ведь если не мы, то кто?» – считает директор филиала ТОО «Экосервис-С» Ерик Сандыбаев.







