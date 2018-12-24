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6 случаев заболевания менингитом зарегистрировано в Актюбинской области с начала года

24 Декабря 2018 19:21 108
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6 случаев заболевания менингитом зарегистрировано в Актюбинской области с начала года

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ  - С начала 2018 года в Актюбинской области было выявлено 6 случаев заболевания менингитом, в том числе 4 случая среди детей до 14 лет. О эпидситуации в регионе рассказала в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель департамента охраны общественного здоровья области Нурсулу Беркимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С начала года было выявлено 6 случаев заболевания менингококковой инфекции, в том числе 4 случая среди детей до 14 лет. Все были пролечены», - говорит Н.Беркимбаева.
6 случаев заболевания менингитом зарегистрировано в Актюбинской области с начала года 

Кроме того в регионе в 1,5 раза снизилась заболеваемость гриппом, на 12,1% - заболеваемость туберкулезом, в том числе среди детей на 39,3%, среди подростков на 21,7%. С целью раннего выявления и профилактики туберкулеза более 121 тыс детям поставлена проба манту. Вакцинация БЦЖ проведена свыше 17 тысячам новорожденным.    

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Здравоохранение, менингит,
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Автор:

Самал Ендибаева

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