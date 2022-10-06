6 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1962) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист.

Трудовая деятельность: старший инспектор отдела кадров Института «Казгидрорыбпроект» (1985-1986); старший экономист, старший инспектор по гражданской обороне и спецработе, специалист первой категории сектора кадров, экономист первой категории (юрист) управления делами Госкомтруда Казахской ССР (1986-1991); главный юрисконсульт отдела правового регулирования труда, начальник инспекции государственной службы занятости - заместитель начальника главного управления занятости, советник отдела правовых вопросов департамента занятости, главный специалист отдела правового регулирования труда Министерства труда РК (1991-1994); заведующий юридическим отделом фирмы «Туран-Агро» (1994-1995); старший эксперт представителя Президента Республики Казахстан в Верховном Совете (1995-1996); консультант отдела законодательства, заведующий сектором отдела правовой экспертизы, заместитель заведующего отделом экспертизы, заведующий административным отделом, заместитель, первый заместитель руководителя аппарата, руководитель аппарата, советник председателя Сената Парламента РК (1996-2020); член Центральной избирательной комиссии РК (2020-2022).

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2019), юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасы ҰҚҚ Шекара қызметіне 20 жыл» (2012), «Теңгеге 20 жыл» (2013), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018), «МПА СНГ. 20 лет» (2012), «МПА СНГ. 25 лет» (2017); нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» (2014); Почетной грамотой МПА СНГ (2007).

назад (1964) родился- председатель Алматинского городского суда.

Родился в Каратау Джамбульской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правоведение (1989).

Трудовая деятельность: арбитр Джамбулского областного государственного арбитража (1989-1994); судья Жамбылского областного арбитражного суда (1994-1995); судья Жамбылского областного суда (1995-2009); председатель коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда (2009); председатель кассационной судебной коллегии Жамбылского областного суда (2010-2015); судья Верховного суда Республики Казахстан (2015-2020).

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.

назад (1969) родился- известный казахстанский предприниматель, меценат, учредитель и генеральный директор группы компаний «Алтын қыран» гг. Астана, Актау и Атырау, президент Международного благотворительного фонда «Altyn Kyran».

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт, хирург (1993); Институт рынка при Казахской государственной академии управления, экономист (1997); Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации - Институт бизнеса и делового администрирования г.Москва, маркетинг и управление продажами (2005); Национальную школу государственной политики при Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, при партнерстве Сэнфордской школы государственной политики при Университете Дьюк (США) (2012).

Трудовая деятельность: учредитель и директор МЧП «Максат Капитал» в Актобе (1993-1998); соучредитель и директор совместного казахстанско-немецкого предприятия «AKZHOL» (1998-2000); директор Актюбинского филиала ТОО «Казахойл-Продактс», дочернее предприятие АО «НК «КазМунайГаз» (2000-2001); учредитель и генеральный директор группы компании «AKZHOL» Актобе (2001-2004).

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; Золотой медалью и дипломом «Меценат образования-2012».

назад (1971) родился- председатель Совета директоров АО «КазТрансОйл».

Родился в Актюбинской области. Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, инженер-механик; Университет «Кайнар», международные отношения.

Трудовая деятельность: ведущий специалист по реализации продукции АО «Мангистаумунайгаз» (02.1996-07.1996); главный специалист АО «Мангистаумунайгаз» (07.1996-12.1996); инженер отдела по реализации продукции АО «Мангистаумунайгаз» (1996-1997); ведущий инженер отдела сбыта АО «Мангистаумунайгаз» (04.1997-05.1997); начальник отдела сбыта АО «Мангистаумунайгаз» 05.1997-12.1997); начальник коммерческого отдела АО «Мангистаумунайгаз» (1997-1998); ведущий инженер отдела исполнительного аппарата правления АО «Мангистаумунайгаз» (08.1998-10.1998); ведущий инженер группы нефти и газов продуктов управления маркетинга АО «Мангистаумунайгаз» (1998-2001); директор представительства общества в Актау ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (08.2001-12.2001); коммерческий директор ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (2001-2004); заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (01.2004-08.2004); заместитель генерального директора по корпоративному развитию ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (2004-2005); заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и корпоративному развитию ТОО «НМСК «Казмортрансфлот» (07.2005-11.2005); генеральный директор Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот» (2005-2020); председатель Наблюдательного совета Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот», директор департамента транспортировки и логистики АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (с 2020 года).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Қарулы күштеріне 20 жыл» (2012), юбилейной медалью «KAZENERGY» (2015), почетной медалью за доблестный труд (за вклад в развитие нефтегазовой отрасли) (2011); нагрудными знаками к 10-летию АО «НМСК «Казмортрансфлот» (2008), «Су көлігі саласының үздігі» (2012); памятным знаком АО НК «КазМунайГаз» в честь 110-летия нефти РК (2009).

назад (1981) родился- заместитель акима Карагандинской области.

Родился в Алматы. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, юрист-международник (2004); Международный университет «Schiller» (Франция); Московскую школу управления «Сколково».

Трудовая деятельность: менеджер ОАО «Республиканская компания КАЗАХГАЗ» (1999-2001); работа в Агентстве по государственным закупкам (2001-2004); руководитель отдела внешнеэкономической деятельности АО «Продкорпорация» (2004-2005); руководящие позиции в частных компаниях (2005-2016); заместитель председателя правления АО «НK «Kazakh invest» (2016-2018); председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» (2019-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

назад (1983) родился- аким города Риддер Восточно-Казахстанской области.

Родился в г. Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, юриспруденция; Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, финансы и кредит.

Трудовая деятельность: работа в органах финансовой полиции департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Восточно-Казахстанской области (2007-2015); заместитель акима Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (2015-2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.