6 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1963) родился- аким Актюбинской области.

Родился в г. Актобе. Окончил Актюбинский педагогический институт, учитель английского языка (1985); Казахский государственный университет имени аль-Фараби, юрист (1992).

Трудовая деятельность: преподаватель Актюбинского пединститута (1985-1990); заместитель генерального директора ТОО «РИКА-ТВ», председатель правления ОАО «Банк-РИКА», президент ЗАО «Облтрансгаз», председатель правления ЗАО «Актобегаз» (1990-2000); аким Мугалжарского района Актюбинской области (2000-2003); начальник Актюбинского областного управления ВЭС (2003-2004); директор департамента внутренней политики Актюбинской области (2004-2005); заместитель акима Актюбинской области (2005-2006); государственный инспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2006-2014); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2014-2017); заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями.

назад (1967) родился- заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе (1990); Карагандинский юридический институт МВД Республики Казахстан (2000).

Трудовая деятельность: командир мотострелкового взвода в Вооруженных Силах СССР; сотрудник оперативно-следственных подразделений органов МВД и ГСК Республики Казахстан; сотрудник оперативного и руководящего состава 4, 5 департамента, инспекции, ДКНБ по г. Алматы, департамента кадров КНБ и Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями.

назад (1974) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.

Родился в г. Алматы. Окончил факультет правоведения Казахского государственного университета имени аль-Фараби, юрист (1998); Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление (2007).

Трудовая деятельность: советник Совета директоров компании по управлению пенсионными активами «Жетысу», г. Алматы (1998-2002); третий секретарь посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2002); консул РК в г. Абердин (Шотландия) (2002-2004); генеральный консул РК в г. Санкт-Петербург (2004-2007); временный поверенный в делах РК в Греческой Республике, г. Афины (2007-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Греческой Республике (2009-2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике (2015-2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству (2017-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

Награжден медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен Благодарностью Президента РК (2010).

назад (1974) родился- член Высшего судебного совета Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1997).

Трудовая деятельность: социальный работник Кировского районного отдела социального обеспечения Чимкентской области (1991-1992); рабочий крестьянского хозяйства «Жидек» Чимкентской области (1992-1993); ведущий специалист, главный специалист управления юстиции Северо-Казахстанской области (1997-1999); начальник отдела по организационно-аналитической работе департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК (1999-2000); главный специалист управления по обеспечению исполнительного производства и работы приставов Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК (2000-2001); исполняющий обязанности начальника отдела, начальник отдела статистики и анализа департамента по организации деятельности исполнительного производства Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (04.2001-10.2001); консультант, старший эксперт государственно-правового отдела администрации Президента РК (2001-2004); судья Сарыаркинского районного суда г. Астана (04.2004-10.2004); судья районного суда № 2 Сарыаркинского района г. Астана (2004-2007); председатель районного суда № 2 Сарыаркинского района г. Астана (2007-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда (2012-2015); судья Верховного суда Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награжден медалью «Мінсіз қызмет үшін» ІІІ ст., юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»; почетным знаком «Үш би»; нагрудным знаком «Сот жүйесінің үздігі» ІІ ст.