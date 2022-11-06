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6 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

6 Ноября 2022, 07:00
6 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
6 Ноября 2022, 07:00

6 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Введен решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью привлечения внимания к проблеме защиты природных экосистем от последствий применения боевого оружия и других средств, наносящих урон окружающей среде. Отмечается по инициативе ООН с 2001 года.

День памяти животных, погибших от рук человека

Главная его задача - обратить внимание общественности на проблему жестокого обращения с животными. Принятая в 1987 году Европейская конвенция по защите домашних животных признает наличие у человека нравственного долга перед животными, а во многих странах законодательством предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Тем не менее, до сих пор животные по всему миру становятся жертвами человеческой жестокости. Поэтому по инициативе зоозащитников и был учрежден День памяти животных, погибших от рук человека.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы на центральном кладбище по проспекту Раимбек батыра состоялось торжественное открытие надгробного памятника Амре Кашаубаеву (1888-1934) - выдающемуся артисту, первому казахскому певцу, которому довелось выступать с концертами за границей: в 1925 году - в Париже, в 1927 - во Франкфурте-на-Майне.

В 2004 году акимат Астаны и мэр Сеула подписали соглашение об установлении побратимских отношений между столицами Республики Казахстан и Республики Корея и меморандум о взаимопонимании. Это соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в вопросах городской инфраструктуры.

В 2007 году в Каире было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Египетской Арабской Республики о сотрудничестве в реставрации мечети Аз-Захира Бейбарса в Каире. Каирская мечеть является одним из главных объектов, построенных в XIII веке султаном Бейбарсом, и считается шедевром среди исторических архитектурных памятников средневековья.

В 2009 году в Алматы открылся театр юных артистов балета «Өрлеу». Открытие театра было приурочено к 75-летию Алматинского хореографического училища имени А.В. Селезнева.

В 2014 году Национальная ассоциация по связям с общественностью (НАСО) Республики Казахстан стала членом Международной организации консультантов по связям с общественностью (ICCO). Вступление НАСО в эту крупнейшую международную отраслевую организацию позволило Казахстану не только стать частью мирового PR-сообщества, но и существенно улучшить развитие индустрии коммуникаций в стране.

В 2014 году три первых места завоевали воспитанники детского дома «Үміт» на I Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «HOLА, BARСELONA!», который проходил в Барселоне (Испания).

Дети участвовали в конкурсах по оригинальному жанру, вокалу и хореографии. И по всем 3 видам заняли первые призовые места.

В 2015 году в Жезказгане сотрудники представительства АО «Военно-промышленная корпорация НПО машиностроения» подарили местному историко-археологическому музею фрагмент посадочного люка головного обтекателя транспортно-пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-18М». Вместе с экспонатом музею вручили подтверждающий сертификат, а также фотографии с места посадки под Жезказганом экипажа в составе россиянина Геннадия Падалки, казахстанца Айдына Аимбетова и датчанина Андреаса Могенсена 12 сентября 2015 года.

В 2017 году впервые японской общественности был представлен сорт хризантемы «Президент Назарбаев», выведенный в 2016 году и презентованный Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во время официального визита в Японию.

На Всеяпонском фестивале хризантем в Изуми (в префектуре Осака) - крупнейшем и наиболее престижном в своем роде, где было представлено около 300 тыс. цветов - хризантема «Президент Назарбаев» получила специальные призы министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, а также министра по общенациональным делам и коммуникациям Японии.

В 2018 году по специальному заказу к 100-летию «Алаш орды» и в честь деятелей «Алаш» был снят документальный фильм «Под знаменем Алаш».

Рабочая группа фильма вела съемочные работы по следам деятелей «Алаш» на территории Семея, московского Кремля, в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, где проходили заседания Думы, в Смольном, Санкт-Петербургском, Казанском университетах, гостинице «Сибирь» в Уфе, где проходило государственное совещание. Док. фильм состоит из трех частей: «Проснись, казах!», «Непровозглашенная автономия» и «Опасная переправа».

В 2018 году официально начал работать международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

Astana Hub был создан на базе площадки выставки ЭКСПО-2017, чтобы развивать стартап-культуру и поддерживать высокотехнологичные проекты для укрепления экономики страны. Технопарк должен стать ядром и локомотивом развития экосистемы инноваций Казахстана и международным признанным хабом для развития технологического бизнеса.

В 2019 году в Омске возле консульства Казахстана по улице Ленина установили памятник художнику Амангельды Шакенову. Скульптура изображает Амангельды Шакенова, сидящего в задумчивой позе на стуле, повернутом спинкой вперед. Позади - мольберт. На пьедестале выбита надпись: «Амангельды Шакенову - художнику и педагогу».

За свою долгую творческую жизнь А. Шакенов создал множество работ. Многие его произведения находятся в музее имени А. Кастеева в Алматы, Президентском центре культуры и фонде Академии художеств Республики Казахстан в городе Нур-Султан, а также в частных коллекциях.

В 2020 году в грузинском городе Рустави открылось Почетное консульство Казахстана с консульским округом, охватывающим регионы Квемо-Картли и Мцхета-Мтианети.

Почетный консул Казахстана в Рустави Георгий Джахуташвили в своем выступлении заверил, что возглавляемый им офис будет оказывать полное содействие развитию экономических, культурных, спортивных, образовательных связей между Казахстаном и Грузией. Почетное консульство должно также стать новым информационным центром для грузинских граждан, интересующихся современным Казахстаном.


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