6 новых природоохранных учреждений создадут в Казахстане

— В настоящее время разрабатывается проект Концепции по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в Республике Казахстан на 2025–2035 годы. Документ предусматривает создание условий и мер по стимулированию деятельности по охране биоразнообразия и устойчивому использованию его компонентов, а также справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов с учётом международных обязательств Казахстана в рамках членства в глобальных экологических организациях, — сообщили в министерстве в ответ на запрос агентства.

Как уточнили в ведомстве, эта концепция станет основой плана действий по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия в стране на предстоящие 10 лет.

— В рамках проекта концепции планируется увеличить площадь особо охраняемых природных территорий до 12,5% от общей площади страны для охраны и восстановления редких видов животных и растений, занесённых в Красную книгу. Это включает создание 6 новых природоохранных учреждений, а также расширение территории 3 действующих объектов — государственного заповедника «Устюрт», резерватов «Акжайык» и «Каспийский тюлень», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось о создании в Казахстане единой базы данных редких животных.