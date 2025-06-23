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    13:48, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    6 новых природоохранных учреждений создадут в Казахстане

    Для сохранения биоразнообразия в Казахстане планируется создание шести новых природоохранных учреждений. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Киин-Кериш
    Фото: Сымбат Рамазанов

    — В настоящее время разрабатывается проект Концепции по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия в Республике Казахстан на 2025–2035 годы. Документ предусматривает создание условий и мер по стимулированию деятельности по охране биоразнообразия и устойчивому использованию его компонентов, а также справедливое и равноправное распределение выгод от использования генетических ресурсов с учётом международных обязательств Казахстана в рамках членства в глобальных экологических организациях, — сообщили в министерстве в ответ на запрос агентства.

    Как уточнили в ведомстве, эта концепция станет основой плана действий по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия в стране на предстоящие 10 лет.

    — В рамках проекта концепции планируется увеличить площадь особо охраняемых природных территорий до 12,5% от общей площади страны для охраны и восстановления редких видов животных и растений, занесённых в Красную книгу. Это включает создание 6 новых природоохранных учреждений, а также расширение территории 3 действующих объектов — государственного заповедника «Устюрт», резерватов «Акжайык» и «Каспийский тюлень», — сообщили в министерстве.

    Ранее сообщалось о создании в Казахстане единой базы данных редких животных. 

    Теги:
    Природа Минэкологии и природных ресурсов
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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