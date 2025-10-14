РУ
    23:52, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    6 млрд тенге украли киберпреступники с начала года у казахстанцев

    С начала года полиция зарегистрировала более 14 тысяч киберпреступлений. На 22% больше, чем годом ранее, передает Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly. 

    кибербезопасность
    Фото: freepik

    Общий ущерб превысил 6 миллиардов тенге.

    Стражи порядка изъяли у мошенников 81 sim-бокс и свыше 100 тысяч незарегистрированных телефонных номеров. Также пресекли деятельность 6 организованных преступных групп, одна из них — транснациональная.

    Как сообщил нлава МВД Ержан Саденов в рамках борьбы с наркотиками: за год изъяли 26 тонн, включая тонну синтетики. Ликвидировали 16 преступных группировок, 12 лабораторий и 93 места с незаконным выращиванием растений.

    — Одной из сложнейших проблем остается продажа наркотиков через интернет. Для противодействия этому направлению МВД привлекает IT-специалистов, внедряет специальные программные средства и сотрудничает с администрациями социальных сетей — Meta и Telegram. Мы блокируем наркосайты, удаляем рекламу и замораживаем подозрительные счета, по которым проходили операции на сумму 2,1 миллиарда тенге, — отметил министр внутренних дел Казахстана.

    О роли обучения кибербезопаности читайте в интервью с экспертом по кибербезопасности  Медетом Туриным.

    МВД РК Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Кибербезопасность
    Асель Елюбаева
