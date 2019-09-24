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6 млн тенге штрафов заплатили водители, не уступившие дорогу пешеходам в СКО

24 Сентября 2019 20:52
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6 млн тенге штрафов заплатили водители, не уступившие дорогу пешеходам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года наказали более 600 водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в сентябре таких фактов зарегистрировали 26. В этом году водители, не уступившие дорогу пешеходам, заплатили штраф на сумму более 6 миллионов тенге.

Полицейские напоминают, что за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП – более 25 тысяч тенге.

«В связи с началом учебного года на дорогах областного центра чаще стали пешеходы-школьники. Без сопровождения взрослых самостоятельно зачастую добираются до учебных заведений даже учащиеся начального звена. Водителям нужно помнить об этом и быть более бдительными на дорогах», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Всего в сентябре полицейские области выявили свыше 3 тысяч нарушений ПДД, из них 425 фактов превышения установленной скорости, 341 факт нарушения ПДД пешеходами. 34 водителя задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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