КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 6 млн тенге отдала акмолинка мошенникам, сообщившим о ложном ДТП, которое якобы устроила ее невестка. Полицейские Кокшетау задержали одного из участников преступной схемы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Тревожный звонок руководителю одного из местных ТОО поступил 9 июня. Звонившая женщина представилась следователем из города Алматы и сообщила акмолинке, что ее невестка совершила аварию с пострадавшими в южной столице. Она даже передала телефон невестке, которая со слезами просила свою свекровь перевести 6 млн для помощи пострадавшим, находящимся в больнице. В панике женщина даже не поняла, что голос не принадлежит родственнице и не перезвонила ей для уточнения всех обстоятельств.

Далее мошенники дали инструкции по снятию денежных средств и передаче наличных их сообщнику, который и забрал пакет с крупной суммой денег. Понимая, что обмануть перепуганную женщину легко, мошенники запросили ещё 50 тысяч долларов США, но такой суммы у акмолинки не оказалось. Только после передачи всей суммы в размере 6 млн тенге, женщина позвонила своей невестке, чтобы узнать о состоянии пострадавших в аварии. Однако та сообщила, что ни в какое ДТП не попадала и свекрови не звонила.

Потерпевшая сразу заявила о мошенничестве в управление полиции города Кокшетау. Полицейские в тот же день задержали одного из соучастников. Часть денежных средств удалось изъять сразу же. Согласно показаниям задержанного, другую часть он успел передать организаторам обманной схемы. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Мероприятия по установлению и задержанию его сообщников продолжаются.