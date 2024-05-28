6 медалей завоевали карагандинские спортсмены на чемпионате Азии по армрестлингу

Карагандинские спортсмены привезли шесть медалей с чемпионата Азии по армрестлингу в Ташкенте. По два золота завоевали параармрестлеры Никита Ермаков и Кайрат Тебаев, две бронзы у их тренера Руслана Туспекова, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из 18 стран Азии.

От Карагандинской области было заявлено двое. Никита Ермаков выиграл две золотые медали в категории 55 кг (левая и правая рука). Кайрат Тебаев стал лучшим в категории 75 кг — золото на левой и правой руке. Тренирует спортсменов Руслан Туспеков. На чемпионате в категории 100 кг и +100 кг он два раза стал бронзовым призёром.

— На чемпионате Азии выступают и армрестлеры, и параармрестлеры параллельно. Изначально я не собирался участвовать, — говорит Руслан Туспеков. — Более 10 лет не выступал в качестве спортсмена. Но здесь предложили, и я не отказался. Держу себя всегда в форме, поэтому выиграл две бронзы. Среди соперников хочу отметить Кыргызстан и Узбекистан. А вообще, казахстанские армрестлеры самые сильные в Азии. В мире Казахстан уже три года лидирует по армрестлингу.

В общем зачёте чемпионата Азии Казахстан занял первое общекомандное место.

Сейчас карагандинцы готовятся к чемпионату мира, который состоится в этом году в Молдове.