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    13:45, 28 Май 2024 | GMT +6

    6 медалей завоевали карагандинские спортсмены на чемпионате Азии по армрестлингу

    спорт
    Фото: акимат Карагандинской области

    Карагандинские спортсмены привезли шесть медалей с чемпионата Азии по армрестлингу в Ташкенте. По два золота завоевали параармрестлеры Никита Ермаков и Кайрат Тебаев, две бронзы у их тренера Руслана Туспекова, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Карагандинской области.

    В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из 18 стран Азии.

    От Карагандинской области было заявлено двое. Никита Ермаков выиграл две золотые медали в категории 55 кг (левая и правая рука). Кайрат Тебаев стал лучшим в категории 75 кг — золото на левой и правой руке. Тренирует спортсменов Руслан Туспеков. На чемпионате в категории 100 кг и +100 кг он два раза стал бронзовым призёром.

    — На чемпионате Азии выступают и армрестлеры, и параармрестлеры параллельно. Изначально я не собирался участвовать, — говорит Руслан Туспеков. — Более 10 лет не выступал в качестве спортсмена. Но здесь предложили, и я не отказался. Держу себя всегда в форме, поэтому выиграл две бронзы. Среди соперников хочу отметить Кыргызстан и Узбекистан. А вообще, казахстанские армрестлеры самые сильные в Азии. В мире Казахстан уже три года лидирует по армрестлингу.

    В общем зачёте чемпионата Азии Казахстан занял первое общекомандное место.

    Сейчас карагандинцы готовятся к чемпионату мира, который состоится в этом году в Молдове.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Карагандинская область Параспорт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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