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6 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Марта 2023, 08:00
6 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

photo224 годаназад (1799-1861) родился АТКИНСОН Томас Уитлам - английский путешественник, художник.

В 1848-1852 годы совершил путешествия по казахским степям, где провел историко-этнографические и географические исследования. В 1858 году в Лондоне был издан двухтомный труд «Исследования в Восточной и Западной Сибири», где содержатся данные о жизни и быте казахов, обычаях, хозяйстве и др. Также приводится описание городов и крепостей Семипалатинск, Аягоз, Капал, озеро Жайсан и Шынгыстауского месторождения серебра. В 1860 году вышла в свет его книга «Путешествие по Аму-Дарье».

Автор картин «Штурм ночного аула», «Бой кыргызских всадников» и др. Т. Уитлам дал подробную характеристику строения разных курганов и могильников, находящихся в северных склонах Алатау, между Жайсаном и Балхашом. Опубликовал легенды и рассказы о топонимах казахской степи.

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67 лет назад (1956) родился ШЕГЕНОВ Моряк Смагулович - основоположник института судебного жюри в Казахстане.

Родился в Джезказганской (ныне - Карагандинской) области. Окончил Карагандинский государственный университет, юридический факультет (1976).

Трудовая деятельность: помощник джезказганского транспортного прокурора (1983-1989); судья нарсуда Жезказгана (1989-1992); председатель коллегии по уголовным делам Жезказганского областного суда (1992-1995); судья Карагандинского областного суда (1997-2002); председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда (2002-2009); судья Верховного суда Республики Казахстан (2009-2019).

photo53 года назад (1970) родился ЖУМАКЕЕВ Алмаз Женишевич - командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан

Родился в г. Пржевальске (ныне - г. Каракол) Иссык-Кульской области (КР). Окончил Республиканскую специальную школу-интернат (РСШИ) г. Фрунзе (1988); Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1992); Московское пограничное военное училище МВД СССР.

Воинская служба: служба на разных должностях в пограничных войсках КГБ СССР. Дважды направлялся для прохождения воинской службы в Афганистан (1979-1981, 1983-1984); командир парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК (1992); принимал участие в боевых действиях по охране государственной границы СНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск Российской Федерации, в Таджикистане (09.1992-10.1992); командир разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я ОГДШБР (1992-1993); командир штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я ОГДШБР (1993-1994); заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я ОГДШБР (1994-1995); командир 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я ОГДШБР (1995-1997); командир 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я ОГДШБР (1997-1998); командир 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я ОГДШБР (после переформирования) (05.1998-06.1998); слушатель заочного отделения Военной академии ВС РК (1998-2001); командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я ОГДШБР (1998-2001); начальник штаба - заместитель командира 35-й ОГДШБР (2001-2003); командир 37-й ОДШБР. Непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю ОДШБР (2003-2009); начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК (2009-2010); первый заместитель командующего региональным командным управлением «Астана» - начальник штаба управления командующего войсками РгК «Астана» (04.2010-09.2010); заместитель Главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК - начальник главного управления по воспитательной и социально-правовой работе (ВиСПР) (2010-2011); командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск (2011-2015); назначен командующим аэромобильными войсками СВ ВС РК (10.2015-05.2016); командующий десантно-штурмовых войск СВ ВС РК (05.2016-04.2018); заместитель главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных Сил РК (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (04.2018-12.2018); заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (04.2018-12.2018); начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (2018-2021). На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Награжден орденами «Даңқ» II ст., «Айбын» II ст., другими наградами ВС РК.

photo48 лет назад (1975) родилась МУКЕЙ Айгуль Адиятоллакызы - известная казахстанская телеведущая, журналист.

Родилась в г. Целиноград (ныне - г. Астана). Окончила филологический факультет Акмолинского государственного педагогического университета, преподаватель русского языка и литературы (1996); факультет кино Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, автор-комментатор телевидения (2002).

Трудовая деятельность: редактор, ведущая телекомпании «Эфир» (г. Акмола) (с 1992 года); ведущая, журналист, заместитель директора дирекции информационных программ АО «Агентство «Хабар» (с 1999 года); директор телеканала «Ел арна» АО «Агентство «Хабар», старший преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, руководитель мастерской «Продюсеры ТВ» (2008-2014); руководитель пресс-службы национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» (2014-2015); заместитель директора департамента маркетинга и продвижения «Астана ЭКСПО-2017» (с 2015 года).

Награждена орденом «Құрмет» (2009), медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечена Благодарственными письмами Президента РК. Журналист года (2002), лауреат премии Союза молодежи РК (2003), премии НДП «Нұр Отан» в области журналистики (2006).


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