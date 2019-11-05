6 крупных преступных групп скотокрадов задержали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 6 преступных групп, занимавшихся кражами скота в особо крупном размере, на общую сумму более 54 миллионов тенге, задержаны в Акмолинской области с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, с начала 2019 года на территории Астраханского, Бурабайского, Ерейментауского, Жаксынского, Зерендинского и Целиноградского районов Акмолинской области задержано 6 преступных групп, занимавшихся кражами скота в особо крупном размере, на общую сумму более 54 миллионов тенге, а также раскрыты 32 кражи скота.

«Министерством внутренних дел Республики Казахстан принимаются неукоснительные меры по повышению эффективности борьбы со скотокрадством. На местах реализуется ведомственная программа по противодействию кражам на 2019-2020 годы, предусматривающая тесное сотрудничество с местными исполнительными органами, общественными формированиями и населением», - рассказали в ведомстве.

К примеру, на территории Зерендинского района с 30 октября по 1 ноября 2019 года были проверены 124 автомашины, выявлено 6 фактов перевозки скота и мясной продукции без соответствующих документов, составлено 6 административных протоколов по пп. 2 п. 1 ст. 460 КоАП РК, а также раскрыто 1 ранее совершенное тяжкое преступление по факту кражи скота.

«В период проведения ОПМ «Скотокрад» в районных округах поселков Викторовки и Чаглинки Зерендинского района были проведены сходы с населением. В населенных пунктах также организована рабочая встреча с участием сотрудников акимата, работников территориальных отделов сельского хозяйства, руководителями хозяйств, занимающихся разведением скота. На встречах с животноводами и заинтересованными государственными органами обсуждались проблемы организованного выпаса скота, вопросы заключения трехсторонних договоров, по принципу «пастух-владелец-акимат», при которых сельские акиматы выступают как организующие и контролирующие органы. Актуальные вопросы оперативного внедрения процедуры таврирования, чипирования скотопоголовья также рассматривались на собраниях, в том числе - чипирования GPS-трекерами», - добавили в ведомстве.

Участниками сторон были проанализированы пути создания поисковых групп и блокпостов на вероятных путях отхода преступников с привлечением охранных фирм, осуществляющих охрану в больших хозяйствах, занимающихся разведением племенного скота.