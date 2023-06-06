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6 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Артем Волков
6 Июня 2023, 08:00
6 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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8 7 лет назад (1936) родился АБУОВ Турсын - известный живописец, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинское художественное училище имени Н.В. Гоголя; Казахский педагогический институт имени Абая.

Турсын Абуов принадлежит к поколению художников, которые пришли в изобразительное искусство Казахстана в конце 1960-х годов - время становления национального стиля, позволяющее рассматривать казахстанскую живопись этого времени как самобытное явление. Наравне с другими казахскими художниками сумел достойно и выразительно нести культуру степного кочевья в пространство мировых культур.

К числу лучших работ следует отнести «Весенний Алатау», «Древняя посуда» «Подсолнухи», «Сбор винограда», «Хлеб - фронту» из фондов Государственного музея искусств имени А. Кастеева; триптихи «О целине», «К 70-летию Казахстана», портреты Т. Бигельдинова, Ш. Кудайберды, К. Азербаева и других. Целый цикл его работ посвящен деятелям искусства и культуры Казахстана, героям Великой Отечественной войны.

Художественные произведения Т. Абуова находятся в Государственном музее Казахстана, резиденции Президента Казахстана, а также в России, США, Германии и других странах.

В последние годы Турсын Абуов активно проявляет себя в новых для него видах искусства: скульптура и ландшафтный дизайн.

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4 6 лет назад (1977) родился ВАГАПОВ Данияр Валерьевич - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1998).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства департамента юридической службы Министерства финансов РК, г. Астана (04.1999-12.1999); главный специалист отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства департамента юридической службы Министерства финансов РК, г. Астана (1999-2000); главный специалист отдела анализа законодательства управления нормативно-правового обеспечения юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК (10.2000-12.2000); начальник отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча департамента юридической службы Министерства финансов РК (2000-2001); консультант государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2001-2002); заведующий сектором юридического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2003); директор департамента юридической службы Министерства финансов РК (2003-2006); вице-президент АО «Национальные информационные технологии» (03.2006-06.2006); начальник отдела малого и среднего бизнеса ТОО «Холдинговая компания ALUA» (2006-2007); исполнительный директор ТОО «ALUA Asset Management», г. Алматы (2007-2008); заместитель руководителя представительства Президента РК в Парламенте РК, г. Астана (03.2008-11.2008); начальник юридического управления центрального аппарата НДП «Нур Отан» г. Астана (2008-2009); заместитель руководителя центрального аппарата НДП «Нур Отан» - начальник юридического управления г. Астана (2009-2013); председатель Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования (2013-2014); ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК (2014-2018); заведующий государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Казақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

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42 года назад (1981) родился АЛИМКУЛОВ Еркегали Амантайулы - руководитель аппарата акима Туркестанской области.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова (2002), специальность «таможенное дело»; Казахстанский гуманитарный институт им. М. Сапарбаева (2005), юрист; Алматинский экономический университет (2007), экономист.

Трудовая деятельность: ведущий специалист Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2005); главный специалист Отдела анализа и регулирования топливно-энергетического комплекса Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2005-2007); начальник Отдела анализа и регулирования топливно-энергетического комплекса Управления анализа товарных рынков Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (01.2007-2008); начальник управлений мониторинга и анализа иных отраслей, мониторинга и анализа топливно-энергетического комплекса Департамента мониторинга и анализа товарных рынков и слияний, начальник Управления мониторинга и анализа топливно-энергетического комплекса Департамента мониторинга и анализа товарных рынков, заместитель директора Департамента мониторинга и анализа товарных рынков Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) (04.2008-11.2010); начальник Межрегиональной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) по Костанайской и Северо-Казахстанской областям (11.2010-05.2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) (05.2011-07.2012); советник Председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) (08.2012-02.2013); государственный инспектор Администрация резидента Республики Казахстан (02.2013-04.2016); руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области (04.2016-07.2018); руководитель аппарата акима города Шымкент (07.2018-04.2021); директор Департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики РК (04.2021-05.2021); председатель АО СПК «Astana» (06.2022-01.2023).

На занимаемой должности с января 2023 года.


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