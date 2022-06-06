6 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1936) родился

- известный живописец, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинское художественное училище имени Н.В. Гоголя; Казахский педагогический институт имени Абая.

Турсын Абуов принадлежит к поколению художников, которые пришли в изобразительное искусство Казахстана в конце 1960-х годов - время становления национального стиля, позволяющее рассматривать казахстанскую живопись этого времени как самобытное явление. Наравне с другими казахскими художниками сумел достойно и выразительно нести культуру степного кочевья в пространство мировых культур.

К числу лучших работ следует отнести «Весенний Алатау», «Древняя посуда» «Подсолнухи», «Сбор винограда», «Хлеб - фронту» из фондов Государственного музея искусств имени А. Кастеева; триптихи «О целине», «К 70-летию Казахстана», портреты Т. Бигельдинова, Ш. Кудайберды, К. Азербаева и других. Целый цикл его работ посвящен деятелям искусства и культуры Казахстана, героям Великой Отечественной войны.

Художественные произведения Т. Абуова находятся в Государственном музее Казахстана, резиденции Президента Казахстана, а также в России, США, Германии и других странах.

В последние годы Турсын Абуов активно проявляет себя в новых для него видах искусства: скульптура и ландшафтный дизайн.

назад (1972) родился

- аким Костанайской области.

Уроженец Актюбинской области. Окончил Самарский государственный технический университет, инженер-электрик (1993); Казахско-Российский международный университет, бакалавр финансов.

Трудовая деятельность: директор ТОО «Дрим-тим» (1994-1997); генеральный директор комбината хлебопродуктов ТОО «Рамазан» (1997-1998); генеральный директор ТОО «Орас» (1998-2002); начальник управления ВЭС и инвестиций Актюбинской области, директор ТОО «Балыкшы-курылыс», региональный директор АО «Фонд развития малого предпринимательства» (2002-2006); заместитель акима г. Актобе (2006-2008); аким г. Актобе (2008-2011); аким Актюбинской области (2011-2015).

На занимаемой должности - с сентября 2015 года.

назад (1977) родился

- заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1998).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства департамента юридической службы Министерства финансов РК, г. Астана (04.1999-12.1999); главный специалист отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства департамента юридической службы Министерства финансов РК, г. Астана (1999-2000); главный специалист отдела анализа законодательства управления нормативно-правового обеспечения юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК (10.2000-12.2000); начальник отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча департамента юридической службы Министерства финансов РК (2000-2001); консультант государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2001-2002); заведующий сектором юридического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2003); директор департамента юридической службы Министерства финансов РК (2003-2006); вице-президент АО «Национальные информационные технологии» (03.2006-06.2006); начальник отдела малого и среднего бизнеса ТОО «Холдинговая компания ALUA» (2006-2007); исполнительный директор ТОО «ALUA Asset Management», г. Алматы (2007-2008); заместитель руководителя представительства Президента РК в Парламенте РК, г. Астана (03.2008-11.2008); начальник юридического управления центрального аппарата НДП «Нур Отан» г. Астана (2008-2009); заместитель руководителя центрального аппарата НДП «Нур Отан» - начальник юридического управления г. Астана (2009-2013); председатель Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования (2013-2014); ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК (2014-2018); заведующий государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2020.

На занимаемой должности - с июня 2020 года.