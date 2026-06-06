6 июня. Календарь Казинформа «Дни. Рождения»

90 лет назад (1936) родился АБУОВ Турсын — известный живописец, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников Республики Казахстан.

Фото: Юрий Беккер

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинское художественное училище имени Н. В. Гоголя; Казахский педагогический институт имени Абая.

Турсын Абуов принадлежит к поколению художников, пришедших в изобразительное искусство Казахстана в конце 1960-х годов — во время становления национального стиля, что позволяет рассматривать казахстанскую живопись того периода как самобытное явление. Наравне с другими казахскими художниками он сумел достойно и выразительно представить культуру степного кочевья в пространстве мировых культур.

К числу лучших работ следует отнести «Весенний Алатау», «Древнюю посуду», «Подсолнухи», «Сбор винограда», «Хлеб — фронту» из фондов Государственного музея искусств имени А. Кастеева; триптихи «О целине», «К 70-летию Казахстана», портреты Т. Бигельдинова, Ш. Кудайберды, К. Азербаева и других. Целый цикл его работ посвящен деятелям искусства и культуры Казахстана, героям Великой Отечественной войны.

Художественные произведения Абуова находятся в Государственном музее искусств Казахстана, резиденции Президента Казахстана, а также в России, США, Германии и других странах.

В последние годы Турсын Абуов активно проявляет себя в новых для него видах искусства — скульптуре и ландшафтном дизайне.

52 года назад (1974) родился АДИЛЬБЕКОВ Ержан Бакытович — заместитель начальника Департамента полиции города Астаны.

Фото: Pro Kadry kz

Родился в Кокпектинском районе области Абай. Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности (1998); Алматинскую академию МВД РК имени М. Есбулатова (2005).

Трудовая деятельность: инспектор дорожной полиции 1-й роты отдельного батальона дорожной полиции УДП ГУВД Алматы (1998–2003); старший инспектор дорожной полиции отдельного батальона дорожной полиции УДИ ГУВД Алматы (2003–2005); старший инспектор дорожной полиции отдельного батальона дорожной полиции УДП ДВД Алматы (2005); командир взвода отдельного батальона дорожной полиции УДП ДВД Алматы (2005–2007); заместитель командира отдельного батальона дорожной полиции по службе при УДП ДВД Алматы (2007–2012); заместитель командира батальона по службе отдельного специализированного батальона дорожной полиции Управления дорожной полиции ДВД Астаны (2012–2013); инспектор отдела административной полиции Управления административной полиции ДВД Астаны (2013–2014); заместитель командира батальона по службе специализированного батальона дорожно-патрульной полиции ДП Нур-Султана (2014–2019); командир специализированного батальона патрульной полиции ДП Нур-Султана (2019–2021); заместитель начальника, одновременно начальник отдела организации охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности Управления местной полицейской службы Департамента полиции Астаны МВД РК (2021–2024); начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Астаны МВД РК (2024–2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

49 лет назад (1977) родился ВАГАПОВ Данияр Валерьевич — заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

Фото: persona.mail.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет, специальность «Юриспруденция» (1998).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства Департамента юридической службы Министерства финансов РК, Астана (04.1999–12.1999); главный специалист отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства Департамента юридической службы Министерства финансов РК, Астана (1999–2000); главный специалист отдела анализа законодательства управления нормативно-правового обеспечения юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК (2000); начальник отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча Департамента юридической службы Министерства финансов РК (2000–2001); консультант государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2001–2002); заведующий сектором юридического отдела Канцелярии Премьер-министра РК (2002–2003); директор Департамента юридической службы Министерства финансов РК (2003–2006); вице-президент АО «Национальные информационные технологии» (03.2006–06.2006); начальник отдела малого и среднего бизнеса ТОО «Холдинговая компания ALUA» (2006–2007); исполнительный директор ТОО «ALUA Asset Management», Алматы (2007–2008); заместитель руководителя Представительства Президента РК в Парламенте РК (2008); начальник юридического управления Центрального аппарата НДП «Нур Отан», Астана (2008–2009); заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» — начальник юридического управления, Астана (2009–2013); председатель Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2013–2014); ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК (2014–2018); заведующий государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018–2020).

На занимаемой должности — с июня 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».