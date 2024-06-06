6 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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88 лет назад (1936) родился АБУОВ Турсын - известный живописец, заслуженный деятель искусств Казахстана, член Союза художников Республики Казахстан.

Фото: Юрий Беккер

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинское художественное училище имени Н.В. Гоголя; Казахский педагогический институт имени Абая.

Турсын Абуов принадлежит к поколению художников, которые пришли в изобразительное искусство Казахстана в конце 1960-х годов - время становления национального стиля, позволяющее рассматривать казахстанскую живопись этого времени как самобытное явление. Наравне с другими казахскими художниками сумел достойно и выразительно нести культуру степного кочевья в пространство мировых культур.

К числу лучших работ следует отнести «Весенний Алатау», «Древняя посуда» «Подсолнухи», «Сбор винограда», «Хлеб - фронту» из фондов Государственного музея искусств имени А. Кастеева; триптихи «О целине», «К 70-летию Казахстана», портреты Т. Бигельдинова, Ш. Кудайберды, К. Азербаева и других. Целый цикл его работ посвящен деятелям искусства и культуры Казахстана, героям Великой Отечественной войны.

Художественные произведения Т. Абуова находятся в Государственном музее Казахстана, резиденции Президента Казахстана, а также в России, США, Германии и других странах.

В последние годы Турсын Абуов активно проявляет себя в новых для него видах искусства: скульптура и ландшафтный дизайн.

49 лет назад (1975) родился БАЯЛИЕВ Рустам Ахатханович - заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Фото: qr-pib.kz

Родился в городе Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, «журналист-международник» (1996); Казахская государственная академия, «экономист» (1998).

Трудовая деятельность: специалист отдела по работе с налогоплательщиками и пропаганды налогового законодательства Государственного налогового комитета (1997); помощник министра, заведующий секретариатом, заместитель начальника управления налоговой экспертизы проектов департамента фискальной политики и прогнозов, заместитель директора департамента финансовой и организационно-кадровой работы, министерства финансов Республики Казахстан (1999); директор департамента регулирования торговой деятельности, экспортного контроля и вступления в ВТО, заместитель председателя Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли РК (2003); руководитель аппарата акима Акмолинской области (2004-2005); советник генерального директора ТОО «ТПЭП» (2005); председатель правления АО «Астанаэнергосервис» (2014-03.01.2024).

На занимаемой должности с января 2024 года.

47 лет назад (1977) родился ВАГАПОВ Данияр Валерьевич - заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

Фото: nationalbank.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1998).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства департамента юридической службы Министерства финансов РК, г. Астана (04.1999-12.1999); главный специалист отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, кодификации и систематизации законодательства департамента юридической службы Министерства финансов РК, г. Астана (1999-2000); главный специалист отдела анализа законодательства управления нормативно-правового обеспечения юридического департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК (2000); начальник отдела правовой экспертизы управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча департамента юридической службы Министерства финансов РК (2000-2001); консультант государственно-правового отдела Администрации Президента РК (2001-2002); заведующий сектором юридического отдела канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2003); директор департамента юридической службы Министерства финансов РК (2003-2006); вице-президент АО «Национальные информационные технологии» (03.2006-06.2006); начальник отдела малого и среднего бизнеса ТОО «Холдинговая компания ALUA» (2006-2007); исполнительный директор ТОО «ALUA Asset Management», г. Алматы (2007-2008); заместитель руководителя представительства Президента РК в Парламенте РК (2008); начальник юридического управления центрального аппарата НДП «Нур Отан» г. Астана (2008-2009); заместитель руководителя центрального аппарата НДП «Нур Отан» - начальник юридического управления г. Астана (2009-2013); председатель Комитета торговли Министерства экономики и бюджетного планирования (2013-2014); ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК (2014-2018); заведующий государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2020).

На занимаемой должности с июня 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «Казақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».