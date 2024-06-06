6 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

Всемирный день борьбы с вредителями

Инициатором Всемирного дня борьбы с вредителями выступила Китайская ассоциация по борьбе с вредителями в 2017 году. Ее инициативу поддержали другие национальные и региональные организации.

Основная его задача - привлечь внимание широкой общественности к важности борьбы с вредителями для защиты общественного здоровья.

СОБЫТИЯ

В 1845 году был основан город Атбасар. В 1843 году генерал-губернатор Западной Сибири Петр Горчаков предложил построить вместо укрепленного пункта станицу Атбасарскую, а 6 июня 1845 года является началом летоисчисления Атбасара. В 1878 году станица переименована в город Атбасар, который стал центром Атбасарского уезда.

В 1945 году в Караганде прошли испытания первого в мире угольного комбайна (первый промышленный образец угольного комбайна создал в 1932 году советский изобретатель Алексей Иванович Бахтумский).

В 1987 году в селе Кеген, на доме, где жил и трудился Ораз Джандосов, была установлена мемориальная доска. Жандосов Ораз Кикымович (1899-1938) - видный государственный и общественный деятель Казахстана, публицист.

В 1991 году в целях расширения подготовки высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства Казахстана на университетском уровне, развития города Туркестана - древнейшего научного и культурного центра Средней Азии - был открыт Туркестанский государственный университет, которому присвоено имя Ходжи Ахмеда Яссауи - великого поэта и просветителя.

В 2011 году начала трансляцию первая и единственная радиостанция на территории Республики Казахстан, вещание которой полностью основано на классической и академической музыке разных жанров и национальных школ классической музыки в стране. Только на радио «Classic» можно услышать произведения Ахмета Жубанова, Мукана Тулебаева, Тлеса Кажгалиева, Газизы Жубановой, Артыка Токсанбаева, Актоты Раимкуловой, Толегена Мухамеджанова и других казахстанских композиторов, работающих в жанре академической музыки.

В 2012 году группа казахстанских исследователей в рамках проекта «Искусство казахов зарубежья» провела экспедицию в Узбекистане. Проект рассчитан на три года и предусматривает экспедиции по местам компактного проживания казахов в Узбекистане, Китае, Монголии, Туркменистане и России. Исследователи собрали в Узбекистане много материалов, книг, публикации акынов, хороший фольклорный материал.

В 2012 году по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества (IBNS) памятная банкнота «10 000 тенге» стала лучшей банкнотой 2011 года. Банкнота Казахстана признана лучшей - как с позиции дизайна купюры и ее идеологии, так и высокого технического исполнения и защиты.

Международное банкнотное сообщество - независимое объединение коллекционеров банкнот со всего мира, которые ежегодно выбирают лучшую банкноту года посредством интернет-голосования.

В 2016 году в ходе прошедшей в Вене 15-й регулярной встречи государств-членов Международного кодекса поведения против распространения баллистических ракет (известного также как Гаагский кодекс поведения, сокр. ГКП) Республика Казахстан заняла пост председателя ГКП на период одного года. Председательство Казахстана в Гаагском кодексе поведения является еще одним признанием вклада нашей страны в укрепление международной безопасности и реализацию внешнеполитических приоритетов Казахстана в сфере нераспространения оружия массового уничтожения.

В 2016 году в Монте-Карло прошла одна из самых элитных и престижных выставок мировых производителей велосипедного оборудования LIKE BIKE 2016.

Казахстан на выставке был представлен отечественным брендом VINO. Олимпийский чемпион Александр Винокуров лично представил публике лучшие модели линейки шоссейных велосипедов и маунтинбайков VINO, а также совершенно новую модель шоссейного велосипеда 2017 года.

В 2016 году в американском штате Мэриленд открылись субботние курсы казахского языка. Это стало возможным благодаря поддержке Казахско-американской ассоциации и нашей диаспоры, проживающей в США. Подобные школы способствуют сохранению культуры, языка, традиций и обычаев для наших соотечественников, проживающих за пределами родины.

В 2017 году в столичном Дворце мира и согласия прошла фотовыставка «Прекрасный Казахстан – прекрасный Китай». Мероприятие приурочено к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Благодаря мастерам фотографий Казахстана и Китая была возможность оценить те усилия, которые предпринимались для укрепления дружбы, понять надежды народов двух стран на прекрасное будущее. Исполнительными органами фотовыставки выступили МИА «Казинформ» и издательство иллюстрированного журнала «Жэньминь хуабао».

В 2017 году 16-летний казахстанский школьник Давид Кнышенко разработал мобильное приложение для экстренных ситуаций «Fast Helper», с помощью которого можно вызвать пожарную службу, скорую помощь или службу спасения. Важным компонентом этой разработки является раздел справочной информации, которая подскажет, что и как надо сделать, не дожидаясь приезда вызванной службы. Его проект признан лучшим на конкурсе по использованию открытых данных портала «Открытого правительства».

В 2019 году вышла в свет книга «Qазахстанец», автором которой является путешественница, исследователь тюркской духовной культуры, писательница, лауреат республиканских литературных премий Тинкай Кретова.

В книге повествуется об истории людей, страны, сакральных местах Казахстана. Неотъемлемой частью книги являются очерки, написанные автором в ходе исследовательской экспедиции Казахстанского национального географического общества «Сакральный Казахстан».

В 2019 году в ходе заседания Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников Содружества Независимых Государств Серик Сапиев был избран председателем Совета по физкультуре и спорту стран СНГ на 2019-2020 годы.

Совет по физической культуре и спорту проходит ежегодно в странах СНГ.

В 2023 году в Южной Корее на международном фестивале Daegu International Musical Festival постановка «Роза Багланова» Государственного театра «Astana Musical» ГКО «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой победила в номинации «Лучший международный мюзикл».

Daegu International Musical Festival - это престижный международный фестиваль мюзиклов, ежегодно собирающий в южнокорейском городе Тэгу театры и творческие коллективы со всего мира. Коллектив Astana Musical впервые принял в нем участие. В Корею артисты отправились при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Одной наградой казахстанцы не ограничились. Актриса Зарина Макина, сыгравшая в постановке главную героиню – Розу Багланову, получила приз за лучшую женскую роль.