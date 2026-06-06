6 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с вредителями

Инициатором Всемирного дня борьбы с вредителями выступила Китайская ассоциация по борьбе с вредителями в 2017 году. Ее инициативу поддержали другие национальные и региональные организации.

Основная задача этого дня — привлечь внимание широкой общественности к важности борьбы с вредителями для защиты общественного здоровья.

День русского языка

Появился в международном календаре в 2010 году, когда Департамент Организации Объединенных Наций по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным языкам организации. Соответствующее решение было принято накануне Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по инициативе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Для празднования Дня русского языка была установлена дата 6 июня. Это день рождения Александра Пушкина — великого писателя, поэта и драматурга. Кроме того, Пушкин считается создателем современного литературного русского языка.

СОБЫТИЯ

В 1845 году был основан город Атбасар. В 1843 году генерал-губернатор Западной Сибири Петр Горчаков предложил построить вместо укрепленного пункта станицу Атбасарскую, а 6 июня 1845 года считается началом летоисчисления Атбасара. В 1878 году станица была переименована в город Атбасар, который стал центром Атбасарского уезда.

В 1945 году в Караганде прошли испытания первого в мире угольного комбайна (первый промышленный образец угольного комбайна создал в 1932 году советский изобретатель Алексей Иванович Бахтумский).

В 1987 году в селе Кеген на доме, где жил и трудился Ораз Жандосов, была установлена мемориальная доска.

Жандосов Ораз Кикымович (1899–1938) — видный государственный и общественный деятель Казахстана, публицист.

В 1991 году в целях расширения подготовки высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства Казахстана на университетском уровне, развития города Туркестана — древнейшего научного и культурного центра Средней Азии был открыт Туркестанский государственный университет, которому присвоено имя Ходжи Ахмеда Яссауи — великого поэта и просветителя.

В 2011 году начала трансляцию первая и единственная радиостанция на территории Республики Казахстан, вещание которой полностью основано на классической и академической музыке разных жанров и национальных школ. Только на радио Classic можно услышать произведения Ахмета Жубанова, Мукана Тулебаева, Тлеса Кажгалиева, Газизы Жубановой, Артыка Токсанбаева, Актоты Раимкуловой, Толегена Мухамеджанова и других казахстанских композиторов, работающих в жанре академической музыки.

В 2012 году группа казахстанских исследователей по проекту «Искусство казахов зарубежья» провела экспедицию в Узбекистане. Проект рассчитан на три года и предусматривает экспедиции по местам компактного проживания казахов в Узбекистане, Китае, Монголии, Туркменистане и России. В группе было шесть человек, в том числе литературовед, занимающийся современной казахской литературой. Именно он собрал много материалов, поскольку в Узбекистане издано много книг, имеются публикации акынов, а также богатый фольклорный материал.

В 2012 году по итогам конкурса Международного банкнотного сообщества (IBNS) памятная банкнота «10 000 тенге» стала лучшей банкнотой 2011 года. Банкнота Казахстана признана лучшей как по дизайну и идеологическому содержанию, так и по уровню технического исполнения и защиты.

Международное банкнотное сообщество — независимое объединение коллекционеров банкнот со всего мира, которые ежегодно выбирают лучшую банкноту года посредством интернет-голосования.

В 2016 году на прошедшей в Вене 15-й регулярной встрече государств — членов Международного кодекса поведения против распространения баллистических ракет (известного также как Гаагский кодекс поведения, сокр. ГКП) Республика Казахстан заняла пост председателя ГКП сроком на один год. Председательство Казахстана в Гаагском кодексе поведения стало еще одним признанием вклада нашей страны в укрепление международной безопасности и реализацию внешнеполитических приоритетов Казахстана в сфере нераспространения оружия массового уничтожения.

В 2016 году в Монте-Карло прошла одна из самых элитных и престижных выставок мировых производителей велосипедного оборудования LIKE BIKE 2016.

Казахстан на выставке был представлен отечественным брендом VINO. Олимпийский чемпион Александр Винокуров лично представил публике лучшие модели линейки шоссейных велосипедов и маунтинбайков VINO, а также совершенно новую модель шоссейного велосипеда 2017 года.

В 2016 году в американском штате Мэриленд открылись субботние курсы казахского языка. Это стало возможным благодаря поддержке Казахско-американской ассоциации и нашей диаспоры, проживающей в США. Подобные школы способствуют сохранению культуры, языка, традиций и обычаев наших соотечественников, проживающих за пределами родины.

В 2017 году в столичном Дворце мира и согласия прошла фотовыставка «Прекрасный Казахстан — прекрасный Китай». Мероприятие было приурочено к 25-летию со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Благодаря работам фотографов Казахстана и Китая посетители смогли оценить усилия, направленные на укрепление дружбы между двумя странами, и увидеть надежды народов двух государств на прекрасное будущее. Организаторами фотовыставки выступили МИА «Казинформ» и издательство иллюстрированного журнала «Жэньминь хуабао».

В 2017 году 16-летний казахстанский школьник Давид Кнышенко разработал мобильное приложение для экстренных ситуаций Fast Helper, с помощью которого можно вызвать пожарную службу, скорую помощь или службу спасения. Важным компонентом разработки стал раздел справочной информации, который подсказывает, что и как необходимо сделать до прибытия вызванной службы.

Его проект был признан лучшим на конкурсе по использованию открытых данных портала «Открытое правительство».

В 2019 году вышла в свет книга «Qазахстанец», автором которой является путешественница, исследователь тюркской духовной культуры, писательница, лауреат республиканских литературных премий Тинкай Кретова.

В книге рассказывается об истории людей, страны и сакральных местах Казахстана. Неотъемлемой частью издания стали очерки, написанные автором во время исследовательской экспедиции Казахстанского национального географического общества «Сакральный Казахстан».

В 2019 году на заседании Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств — участников Содружества Независимых Государств Серик Сапиев был избран председателем Совета по физической культуре и спорту стран СНГ на 2019–2020 годы.

Совет по физической культуре и спорту проводится ежегодно в странах СНГ.

В 2024 году в Национальном музее открылась выставка произведений отечественного и мирового изобразительного искусства, на которой была представлена экспозиция «Живопись степи: символы, краски, образы», объединившая работы талантливых казахстанских живописцев.

Также по случаю 10-летия Национального музея совместно с итальянским издательством Scripta Maneant был организован показ знаменитого произведения «Прекрасная принцесса» (La bella principessa), принадлежащего кисти величайшего итальянского художника Леонардо да Винчи. Картина, созданная в эпоху Высокого Возрождения, впервые выставляется за пределами Европы. Выставка проходит при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Посольства Итальянской Республики и Итальянского института культуры.

В 2024 году в Конституционном суде РК прошла презентация Конституции Казахстана, впервые изданной шрифтом Брайля. Издания будут переданы 56 учреждениям, включая республиканские и региональные библиотеки, обучающие центры и специализированные школы. Сегодня в Казахстане проживают 85 тысяч незрячих людей, более 4 000 из них — слабовидящие дети, около 350 — незрячие.

В 2025 году мусульмане Казахстана отметили один из главных исламских праздников — Курбан айт. Он продлился до 8 июня включительно. Верующие совершили жертвоприношения в знак покорности Всевышнему. Этот праздник приходится на месяц Зуль-хиджа, в который мусульмане совершают паломничество (хадж) — один из пяти столпов ислама.