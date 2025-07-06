6 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

44 года назад (1981) родился УАХИТОВ Елнар Бекенович – руководитель управления государственных закупок Карагандинской области.

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Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: менеджер по маркетингу и качеству отдела материально-технического снабжения ТОО «Караганды Жылу», директор ТОО «Караганда Тех Сервис» (2003-2005); консультант представительства АО «Центр маркетингово-аналитических исследований», г. Астана (2005-2006); и.о. главного специалиста-консультанта заместителя акима области по ЖКХ ГУ «Аппарат акима Карагандинской области» (05.2006-07.2006); главный специалист - консультант заместителя акима Карагандинской области по ЖКХ (2006-2007); директор представительства ТОО «CNRG Capital», г. Астана (01.2008-10.2008); заместитель начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Карагандинской области» (2008-2009); заведующий отделом организационной работы аппарата акима Карагандинской области (2009-2010); советник министра индустрии и новых технологий РК (04.2010-10.2010); заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» (2010-2011); начальник отдела транспорта и связи ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» (2011-2013); и.о заместителя акима г. Шахтинска ГУ «Аппарат акима города Шахтинска» (2013-2014); заместитель акима г. Шахтинска (2013-2017); заместитель акима района «Есиль» г. Астаны (2017-2019); заместитель акима района «Есиль» города Астана (2019-2025).

На занимаемой должности - с марта 2025 года.