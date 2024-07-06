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    08:00, 06 Июль 2024 | GMT +6

    6 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    календарь күнтізбе
    Фото: Kazinform / Midjourney

    Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    61 год назад (1963) родился БАКАШБАЕВ Жаркынбек Кендирбекович - прокурор области Улытау.

    Родился в Ташкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение (1985).

    Трудовая деятельность: прокурор гг. Шымкент, Туркестан; помощник Генерального прокурора Республики Казахстан; заместитель прокурора Кызылординской области; первый заместитель прокурора Акмолинской области; заместитель прокурора г. Алматы; заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры (2017-2019); начальник Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (05.2019-07.2022).

    На занимаемой должности с июля 2022 года.

    Теги:
    Календарь Календарь Казинформа Дни рождения
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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