6 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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61 год назад (1963) родился БАКАШБАЕВ Жаркынбек Кендирбекович - прокурор области Улытау.

Родился в Ташкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение (1985).

Трудовая деятельность: прокурор гг. Шымкент, Туркестан; помощник Генерального прокурора Республики Казахстан; заместитель прокурора Кызылординской области; первый заместитель прокурора Акмолинской области; заместитель прокурора г. Алматы; заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры (2017-2019); начальник Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (05.2019-07.2022).

На занимаемой должности с июля 2022 года.