6 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1963) родился ТУМАШИНОВ Лукбек Шабданович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Фото: ҚР Парламенті Мәжілісі

Родился в Улкен-Нарынском районе Восточно-Казахстанской области. Окончил Нежинский педагогический институт (1985) по специальности «Учитель русского языка и русской литературы».

Трудовая деятельность: учитель в школе села Жулдыз; инструктор организационного отдела районного комитета партии (1987); руководитель районной комсомольской организации (1989–1991); руководитель районного заготовительного учреждения, районного Союза потребителей (1992); директор филиала страховой компании «Шарапат» (1996); директор ТОО «Элхон» (2004); депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата (2011).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2011), «Парасат» (2018).

45 лет назад (1981) родился УАХИТОВ Елнар Бекенович — руководитель Управления финансов и государственных активов Карагандинской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: менеджер по маркетингу и качеству отдела материально-технического снабжения ТОО «Караганды Жылу», директор ТОО «Караганда Тех Сервис» (2003–2005); консультант представительства АО «Центр маркетингово-аналитических исследований», Астана (2005–2006); и. о. главного специалиста — консультанта заместителя акима области по ЖКХ ГУ «Аппарат акима Карагандинской области» (05.2006–07.2006); главный специалист — консультант заместителя акима Карагандинской области по ЖКХ (2006–2007); директор представительства ТОО «CNRG Capital», Астана (2008); заместитель начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Карагандинской области» (2008–2009); заведующий отделом организационной работы аппарата акима Карагандинской области (2009–2010); советник министра индустрии и новых технологий РК (2010); заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» (2010–2011); начальник отдела транспорта и связи ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» (2011–2013); и. о. заместителя акима Шахтинска ГУ «Аппарат акима города Шахтинска» (2013–2014); заместитель акима Шахтинска (2013–2017); заместитель акима района «Есиль» Астаны (2017–2019); заместитель акима района «Есиль» города Астана (2019–2025); руководитель Управления государственных закупок Карагандинской области (2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

43 года назад (1983) родился ГАЛЫМ Усен Аскарович — заместитель Председателя Правления — член Правления АО «НУХ «Байтерек».

Фото: Kazinform

Родился в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области. Окончил Осакский университет (2008), бакалавр экономики и бизнеса; Гарвардский университет (2023), магистр государственного управления.

Трудовая деятельность: синьор-стафф, Simplex Inc., Токио, Япония (04.2008–09.2011); руководитель управления оптимизации и автоматизации государственных услуг АО «Центр развития трудовых ресурсов» (2009–2010); консультант Simplex Inc., Токио, Япония (01.2012–12.2014); синьор-консультант Simplex Inc., Токио, Япония (2015); менеджер Deloitte Tohmatsu Consulting LLC, Токио, Япония (01.2016–09.2018); главный эксперт АО «Центр развития трудовых ресурсов» (2019); директор департамента анализа и развития государственных услуг Министерства труда и социальной защиты населения РК (08.2019–08.2020); директор департамента цифровизации корпоративных решений ТОО «BI Innovations» (08.2020–05.2021).

На занимаемой должности — с августа 2023 года.