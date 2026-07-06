6 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День столицы Казахстана

Установлен Законом Республики Казахстан от 25 июня 2008 года № 47-IV «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» по инициативе Мажилиса. Данный праздник имеет важное историко-культурное значение для народа Казахстана. На государственном уровне его отмечают с 2009 года.

День десантно-штурмовых войск Казахстана

День десантно-штурмовых войск Указом Президента был определен еще в 2000 году. В вооруженных силах Республики Казахстан созданы Мобильные силы, которые в 2017 году обрели современную структуру и преобразованы в Десантно-штурмовые войска.

Всемирный день поцелуя

Родина этого праздника — Великобритания, где его отмечали еще в XIX веке. Поцелуй — это один из способов выражения эмоций, который может выражать очень широкий спектр чувств, но чаще всего служит для выражения любви и почтения. В культуре многих стран существуют обряды и ритуалы, связанные с поцелуями, причем далеко не все из них имеют сексуальную окраску. Существует даже целая наука, изучающая поцелуи, она называется филематология.

СОБЫТИЯ

В 1992 году принято постановление Президиума Верховного Совета Республики Казахстан «О восстановлении исторических наименований Уральской, Целиноградской, Чимкентской областей и города Целинограда», соответственно переименованных в Западно-Казахстанскую, Акмолинскую, Шымкентскую (ныне Туркестанскую) области и город Акмола (Астана).

В 1994 году на пленарном заседании Верховного Совета обсудили вопрос о переносе столицы Казахстана. Было принято постановление Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва о переносе столицы Республики Казахстан из Алматы в Акмолу. Спустя четыре года после принятого решения, 10 июня 1998 года, состоялась торжественная презентация новой столицы Республики Казахстан.

В 1994 году поэту Музафару Алимбаеву присвоено звание народного поэта Казахстана, актеру Досхану Жолжаксынову и кинооператору Ескендиру Тынышбаеву — звание народного артиста Казахстана.

В 1995 году отмечая возрастающее духовное единение народов Центральной Азии, активно поддерживая их стремление к взаимному обмену духовно-нравственными ценностями, достижениями в области культуры, науки и искусства и высоко оценивая творческое наследие великого казахского писателя Абая, в Узбекистане на высоком организационном уровне с широким привлечением научной и творческой общественности республики прошли мероприятия, посвященные 150-летию Абая.

В 2005 году в столичном кинотеатре «Синема Сити» состоялся показ исторического экранного произведения «Кочевники», снятого студией «Казахфильм».

Это экранное произведение, названное кинематографистами Казахстана «Проектом века», обошлось в 34 млн долларов. События фильма охватывают нашествия джунгарских племен в 20-30-х годах ХVIII века на земли Казахстана.

В 2009 году территория комплекса «Атамекен» была переименована в площадь Государственных символов, на которой проводят церемонии присяги военнослужащими, принесения клятвы госслужащими, вручения государственных наград и госпремий, а также чествование героев труда и спорта и другие торжественные мероприятия.

В 2010 году состоялось открытие торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», уникального комплекса, соединившего самые смелые и авангардные достижения современной архитектуры и инженерии. Его высота — 102 метра, общая площадь — 127 тыс. кв. м. Здесь уместился целый мир, не зависящий от капризов погоды, специальное покрытие защищает здание от летних и зимних климатических воздействий. Сооружение представляет собой гигантский шатер, достигает в высоту почти 150 метров (шпиль) и сделан из 188 тонн бетона, а общая площадь составляет 127 тыс. кв. м.

В 2012 году в Астане открылась самая большая в стране мечеть «Хазрет Султан», общая площадь всего здания которой составляет 17 тыс. 700 кв. м. Высота главного купола составляет 51 метр с диаметром 28,1 метра. Имеются еще 8 малых куполов высотой 7,6 метра и диаметром 10,45 метра, купол вестибюля диаметром 15,2 метра. Кроме того, имеются 4 минарета высотой по 77 метров.

Проект мечети выполнен в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов и декоративных элементов.

В 2014 году в Актобе, на пересечении проспектов Санкибай батыра и Алии Молдагуловой, был открыт новый сквер и памятник Санкибай батыру. Большой вклад в строительство памятника и сквера внес общественный фонд имени Санкибай батыра. Автор памятника — Женис Жубанкосов.

В 2015 году самое большое «мясо по-казахски» весом 700 кг, которое приготовили столичные повара в День столицы, было занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Для приготовления бешбармака закупили более 500 кг мяса, 300 кг лука, 300 кг муки.

Импровизированную кухню развернули в Парке влюбленных. За взвешиванием следил представитель штаб-квартиры книги Гиннесса из Турции.

В 2015 году в ходе раскопок в Мангистау археологи обнаружили фрагменты веточек красных кораллов, что являются еще одним подтверждением существования морского сообщения в XIV веке.

Члены экспедиции нашли отшлакованный обломок ручки от керамического сосуда. Это говорит о существовании на Кетиккале гончарных мастерских. Найдены три обломка каменных жерновов, что свидетельствует о выращивании здесь зерновых культур. Обнаружены фрагменты китайского фарфора, обломки женского колечка, бусин из сердолика. Порадовала археологов находка семи монет. На двух из них они смогли прочитать даты по хиджре — 761-768 годы.

В 2016 году в столице открылся «Астана триатлон парк». Уникальный спортивный объект под открытым небом функционирует на площади в 45 гектаров. Жители и гости столицы могут здесь бегать, кататься на велосипеде, плавать. Созданы все условия для занятий триатлоном.

В 2018 году в Талдыкоргане новый проспект, находящийся в новом микрорайоне города, был назван в честь столицы и отныне носит название «Астана».

В 2018 году в Актобе побили рекорд Гиннесса по единовременному измерению артериального давления в течение одного часа. Артериальное давление 4 000 актюбинцев замерили 500 медработников, которые одномоментно в течение часа провели тонометрию по международным стандартам. Для регистрации рекорда Гиннесса в Актобе прибыли 80 независимых экспертов. Еще в 2015 году мировой рекорд Гиннесса по измерению давления в течение часа был поставлен в Индии, где в акции приняло участие 3 600 человек.

В 2019 году в столице открылся Дворец единоборств «Jekpe-Jek». Этот спортивный комплекс стал еще одной новой достопримечательностью столицы Республики Казахстан. Спроектирован дворец единоборств в футуристическом стиле. Своим масштабом и необычным внешним видом комплекс привлекает гостей города и его жителей.

В 2020 году в Карагандинском областном центре официально открыли Северо-Восточный обход. Современная объездная дорога такого уровня за всё время существования города появилась впервые. Общая протяжённость Северо-Восточного обхода — 48,4 км. Дорога четырёхполосная, асфальтобетонное покрытие из ЩМА. Срок службы дорожной «одежды» до первого ремонта — 15 лет. Для того чтобы обеспечить безопасность движения, между дорожными полосами установили криволинейный брус. Расчётная скорость — 120 км в час.

В 2021 году в городе Талдыкоргане состоялось торжественное открытие Центрального плавательного бассейна олимпийского типа на 570 мест, соответствующего всем международным стандартам, а потому здесь смогут проводить соревнования самого высокого уровня.

— В этот праздничный день мы открываем в Талдыкоргане современный плавательный бассейн, не имеющий аналогов в Центральной Азии. Его уникальность заключается в том, что он соответствует олимпийским стандартам. Еще одна особенность — внешний архитектурный облик, напоминающий силуэт огромной, плывущей в морской пучине, рыбы. В нем 3 бассейна, длина самого большого из которых — 52 метра, ширина — 25 метров. Запуск такого масштабного и значимого объекта — долгожданное и радостное событие для всех нас, давшее возможность со временем превратить Талдыкорган в центр водных видов спорта, — сказал аким Алматинской области Амандык Баталов.

В 2021 году в Эфиопии состоялся вечер казахской культуры и творчества, приуроченный к празднованию 30-летия независимости Казахстана и юбилеям Жамбыла Жабаева, Мукагали Макатаева, Ыбрая Алтынсарина, Дины Нурпеисовой.

Вечер культуры был организован с целью расширения знаний подрастающего поколения о казахских традициях и обычаях, великих исторических личностях и их выдающемся вкладе в развитие казахской культуры, а именно — литературы, поэзии и народной музыки.

В 2021 году в главном торговом центре Берлина «Mall of Berlin» открылась фотовыставка «Природа, культура, люди. Завораживающий Казахстан», в рамках которой участники мероприятия смогли познакомиться с экологическим изобретением наших предков — юртой, а также полюбоваться фотографиями природы, архитектуры, национальной кухни и жителей современного Казахстана.

В 2021 году в Алматы состоялось открытие спортивного комплекса имени Бекзата Саттарханова — Bekzat Boxing Club.

Целью данного проекта является создание комфортных условий для занятия спортом и физической культурой, пропаганда здорового и активного образа жизни среди населения, улучшение качества жизни человека.

В 2024 году в Астане стартовал Международный фестиваль «Театральная Евразия». В программу вошли выступления уличных театров Казахстана, а также России, Польши, Эстонии и других стран, которые прошли в Центральном парке Астаны. В афише заявлены театры-участники: «АспектР», «СоЛу», «Черный квадрат», «Мимикрия», «Vokrug», «Королевский жираф», «Театр кукол» акимата Астаны, Мурата Мутурганова и другие.

В 2025 году в Жамбылской области в рамках празднования Дня домбры состоялся вечер «Саз серісі — Әбдімомын», посвящённый творчеству кюйши-композитора Абдимомына Желдибаева. Более двух сотен школьников одновременно исполнили «Ерке сылқым», и именно это мощное звучание великого кюя открыло вечер, задав тон всему мероприятию.

В 2025 году в Алматы на легендарном катке «Медеу» развернули уникальную инсталляцию из 660 құрақ көрпе — лоскутных одеял, сшитых мастерицами со всей страны. Это масштабное событие официально зарегистрировано в Global Book of Records как мировой рекорд.