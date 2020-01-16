6 гектаров земли отвоюет у Средиземного моря Монако

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Княжество Монако намерено увеличить свою территорию на шесть гектаров в соответствии с планом по намыву территории в Средиземном море под строительство недвижимости, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Стоимость недвижимости в Монако является самой дорогой в мире и проект отвоевания земли у Средиземного моря призван снизить цены на жилье в княжестве.

Программа создания участков суши стоимостью 2 млрд. евро предусматривает строительство 60 тыс. квадратных метров жилых помещений, 3 тыс. квадратных метров торговых площадей и нового порта. Проект должен быть завершен в 2021 году.

Французская промышленная группа Bouygues построила стену длиной 500 метров, откачивает морскую воду и завезет 450 тыс. кубометров песка из Сицилии, чтобы заполнить осушенную территорию.

Строительство в таком масштабе обязательно повлияет на жизнь местных животных и растений, поэтому оператор проекта старается свести негативные последствия к минимуму.

Монако оставалось самым дорогим рынком недвижимости в мире в 2018 году. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 48,8 тыс. евро, что на 10% выше, чем в Гонконге, и на 96 процентов дороже, чем в Нью-Йорке.