6 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1952) родился- общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-механик (1981); Российскую академию управления, политолог (1992).

Трудовая деятельность: подземный бетонщик металлургического комбината, подземный проходчик, горнорабочий, горный мастер шахты «Долинская», мастер, старший мастер ПТУ (1971-1980); инструктор, заведующий отделом, первый заместитель председателя Кировского райисполкома, первый секретарь Кировского районного комитета Коммунистической партии Казахстана (1980-1990); второй секретарь Карагандинского областного комитета Коммунистической партии Казахстана (1990-1991); председатель Карагандинского областного Комитета по ценовой и антимонопольной политике (1991-1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1996-1999); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1999-2001); председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Республики Казахстан (2001-2002); вице-министр экономики и торговли Республики Казахстан, вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2002-2003); председатель Комитета стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, председатель Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2005); первый вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2005-2007); ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2007-2009); министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2009-2011); аким Карагандинской области (2012-2013); председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2013-2017).

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Тыңға 50 жыл» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентiне 10 жыл» (2006); Почетной грамотой министра угольной промышленности СССР (1985).

назад (1955) родился- кинорежиссер, продюсер, киносценарист, актер, член Союза кинематографистов СССР.

Уроженец Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Московский государственный историко-архивный институт, режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. Герасимова.

Работал редактором главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров Казахской ССР.

Абай Карпыков является продюсером первых отечественных сериалов «Перекресток» и «Саранча». Снял также художественные фильмы «Полторы штуки», «Влюбленная рыбка», «Воздушный поцелуй», «Дорога дорогой, дорогая», документальные фильмы «Автобус в час пик», «Бахыт. Первая кровь», «Ясновидец Мажикен», «Тот, кто нежнее», «Фара». Его первый короткометражный художественный фильм «Клочок неба» был удостоен приза ЦК ЛКСМ как лучший мини-фильм на республиканском смотре-конкурсе работ молодых кинематографистов «Бастау-83».

назад (1960) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в Кызылординской области. Окончил Центрально-Азиатский университет, юрист; Казахский национальный университет имени аль-Фараби, журналист.

Трудовая деятельность: инженер технадзора Калининского РСУ (1985-1989); заместитель директора кооператива (1989-1956); начальник УВС г. Алматы (1995-1996); директор рынка «Болашак» г. Алматы (1996-1997); главный администратор «Зелёного рынка» г. Алматы (1997-1998); директор рынка «Салем» (1989-1999); заместитель генерального директора ТОО «ТайКазанТехносервис» (2000-2005); председатель ассоциации «Казахстан ардагерлері», президент спортивного клуба таэквон-до имени А. Шайхиева и ОФ «Сауап» (2005-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2012-2015); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Айбын» II степени, «Құрмет», «За боевые заслуги», «Долг и честь»; медалями; почетными грамотами и медалями Российской Федерации, Исламской Республики Афганистан, Республики Монголия.

назад (1961) родился- представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1984); Военную академию имени М.В. Фрунзе (1996).

Трудовая деятельность: командир группы специального назначения отряда специального назначения; командир роты специального назначения, начальник штаба - заместитель командира отряда специального назначения (1988-1992); заместитель командира, командир парашютно-десантного батальона отдельной воздушно-десантной бригады (1992-1993); начальник штаба - заместитель командира, командир десантно-штурмовой бригады (1995-2001); заместитель командующего, начальник штаба - первый заместитель командующего Мобильными силами (2001-2004); начальник штаба - первый заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» (2004-2007); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Регионального командования «Восток» (2007-2009); командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск ВС РК (2009-2013); первый заместитель главнокомандующего - начальник штаба Сухопутных войск ВС РК (2013-2016); заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Казахстан (с 2016 года).

Награжден орденами Красной звезды (1986), «Айбын» II ст., «Данқ» II ст.; 14 медалями.

назад (1970) родился- аким Западно-Казахстанской области.

Родился в Уральской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (1993); Международную академию бизнеса (2009).

Трудовая деятельность: старший эксперт научно-производственного предприятия Приурального агропромкомбината (1993); старший экономист, начальник отдела Западно-Казахстанского управления банка «Туран-Алем» (1994-1998); директор Уральского филиала ОАО «Темирбанк» (1998-2003); начальник Западно-Казахстанского областного департамента поддержки и развития предпринимательства (2003-2004); руководитель Западно-Казахстанского регионального инвестиционного центра «Градиент» (2004-2006); управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (2006-2008); вице-президент АО «Банк развития Казахстана» (2008-2009); председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (2009-2011); заместитель акима Жамбылской области (2012-2014); заместитель акима Актюбинской области (2014-2016); директор ТОО «Центр экспертизы проектов развития г. Астаны» (2017-2018); руководитель управления регенерации городской среды г. Астаны (2018-2019); заместитель акима Западно-Казахстанской области (01.2019-06.2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

назад (1978) родился- вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Кентау. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, политолог, преподаватель политологии (2000).

Трудовая деятельность: эксперт общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научный сотрудник Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старший научный сотрудник Центра политических технологий (2001-2005); исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима г. Алматы (2005-2006); заместитель директора департамента внутренней политики, заместитель начальника управления внутренней политики г. Алматы (2008); заместитель начальника, начальник управления внутренней политики г. Астаны (2008-2013); руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны» (2013-2014); заместитель начальника административного департамента Министерства обороны РК (2014-2015); советник заместителя Премьер-Министра РК (2015-2016); советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2017-2019); государственный инспектор Администрации Президента РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.