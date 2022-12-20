6 единиц оружия изъяли в Кызылординской области

20 Декабря 2022, 20:20

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қару, в ходе которого у жителей изъяли 6 единиц оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Кызылординской области с 19 по 23 декабря проводится ОПМ «Қару», направленное на предупреждение и раскрытие преступлений, совершенных с применением оружия и изъятие огнестрельного, травматического оружия из незаконного оборота.

За один день проверено 616 владельцев оружия и выявлено 26 правонарушений. Также из незаконного оборота изъято 6 единиц оружия в соответствии со статьей 482 «Незаконное приобретение оружия» Кодекса об административных правонарушений РК.

В отношении 14 граждан приняты административные меры по статье 484 «Нарушение правил хранения оружия», а также в отношении 6 человек по статье 486 «Нарушение правил регистрации оружия» КоАП РК составлены протоколы. Работа в данном направлении продолжается.

Фото: polisia.kz