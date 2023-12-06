6 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1963) родился АБДРАСУЛОВ Нурлан Кадырович - председатель правления ТОО «КазРосГаз».

Родился в г. Караганде. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (1987) по специальности «Автоматизация и механизация производства», Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2002) по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономический наук (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина).

C 2000 года работает в системе АО НК «КазМунайГаз» в качестве руководителя структурных подразделений его дочерних компаний. Имеет опыт работы первого руководителя компании, в том числе по проведению ремонтно-восстановительных работ газотурбинных установок на магистральных газопроводах. Со дня образования ТОО «КазРосГаз» (июнь 2002 года) возглавлял управление маркетинга и транспортной логистики. В период с 2006 года по 2015 год работал заместителем Генерального директора по маркетингу ТОО «КазРосГаз». С февраля 2015 года по декабрь 2021 года занимал управленческие должности в АО НК «КазМунайГаз» и АО «НК «QazaqGaz». В период с декабря 2021 года по июнь 2022 года работал Генеральным директором ТОО «ПГУ Туркестан» (портфельная компания АО «Самрук-Казына»).

Награжден государственной наградой – орденом «Құрмет» (2013 г.).

56 лет назад (1967) родилась ДАУРБАЕВА Гульзат Бейсеновна - казахстанская оперная певица, заслуженный деятель Казахстана.

Родилась в Шымкенте. Окончила вокально-хоровой факультет Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, солистка-вокалистка (2000).

Трудовая деятельность: артистка хора Государственного академического театра оперы и балета имени Абая (с 1987 года); студентка Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (с 1993 года); солистка оперы Государственного академического театра оперы и балета имени Абая (с 2001 года); ведущая солистка оперы государственного Театра оперы и балета Astana Opera (с 2013 года).

Пела партии во многих оперных театрах и фестивалях: Большой театр (Москва), IX Pafos Aphrodite Festival (Кипр), XXVIII Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина (Казань), XVIII Международный оперно-балетный фестиваль Аспендос (Турция) и другие. Гастролировала с симфоническим филармоническим оркестром Астаны по городам Германии, а с Татарским ГАТОБ имени М. Джалиля по Голландии. Награждена медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001). Лауреат Международного конкурса имени Ш. Калдаякова (1996), Международного конкурса вокалистов имени Б. Вайкля (2000), Республиканского конкурса вокалистов имени К. Байсеитовой (2002).

54 года назад (1969) родилась УТЕБАЕВА Зере Орынтайкызы - руководитель аппарата Конституционного суда.

Окончила Московский институт экономики и права, юрист; аспирантуру института социально-политических исследований Российской академии наук, кандидат политических наук.

Трудовая деятельность: ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела департамента правовой и организационной работы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (1999-2001); консультант отдела по работе с комитетами, консультант секретариата Комитета по международным делам, обороне и безопасности, главный консультант отдела законодательства, главный консультант, заместитель заведующего отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2001-2008); заведующая отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2008-2016); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2016-2019); руководитель Национального центра по правам человека (2019-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

45 лет назад (1978) родился БАЙХАНОВ Асаин Куандыкович - аким Павлодарской области.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский университет, экономика и менеджмент (2000); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2017); Корпоративный центр повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (2006).

Трудовая деятельность: работа в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане; занимал руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, Исполнительный директор ЗАО «ПроКредит Украина» в Киеве (2003-2007); заместитель председателя правления АО «Нурбанк» (2007-2009); занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве (2009-2015); заместитель председателя правления АО «КазАгроПродукт» (2015-2020); заместитель акима Павлодарской области (2020-2021); аким города Павлодар (07.2021-12.2022).

На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

40 лет назад (1983) родился ТУЛЕУШИН Каныш Аманбаевич - первый вице-министр Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в 1983 году в г. Жезказган. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, университет Оксфорда Брукса, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в коммерческих структурах.

В 2004-2005 гг. — специалист Отдела по обслуживанию юридических лиц, начальник Отдела филиала АО «Темирбанк».

В 2006-2007 гг. — главный эксперт Департамента торгово-экономического анализа АО «Центр развития торговой политики».

В 2007-2008 гг. работал начальником Управления инновационной политики Департамента индустриально-инновационной политики Министерства индустрии и торговли РК.

С 2008 по 2011 годы работал консультантом, заведующим сектором, заместителем заведующего Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

В 2011-2013 гг. — вице-министр индустрии и новых технологий РК.

В 2013-2016 гг. — управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

В 2016-2017 гг. — председатель Правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Работал в коммерческих структурах.

Также в этот день родились:

84 года назад (1939-2015) родился КЕКИЛБАЕВ Абиш Кекилбаевич - казахстанский общественный и политический деятель, Қазақстанның Еңбек Ері, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, филолог, академик Академии социальных наук, почетный профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, Евразийского государственного университета имени Л. Гумилева.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Казахский государственный университет, учитель казахского языка и литературы, филолог.

Трудовая деятельность: литературный сотрудник газеты «Қазақ әдебиеті» (1962-1963); заведующий отделом газеты «Лениншіл жас» (1963-1965); член репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Казахской ССР (1965-1968); главный редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм» (1970-1975); инструктор, заведующий сектором отдела культуры Центрального комитета Компартии Казахстана (1975-1984); заместитель министра культуры Казахской ССР (1984-1986); второй секретарь правления Союза писателей Казахстана (1986-1988); председатель президиума центрального совета Казахского общества охраны памятников истории и культуры (1988-1989); заведующий отделом межнациональных отношений Центрального комитета Компартии Казахстана (1989-1990); председатель постоянной комиссии по национальной политике и развитию языка и культуры Верховного Совета Казахской ССР (1990-1991); руководитель референтуры по культуре и межнациональным отношениям аппарата Президента Казахской ССР (1991); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (1992-1993); депутат Верховного Совета РК XII и XIII созывов, председатель Комитета Верховного Совета РК по национальной политике, развитию культуры и языка (1991-1993); председатель Верховного Совета РК XIII созыва (1994-1995); депутат Мажилиса Парламента РК I созыва, председатель Комитета Мажилиса Парламента РК по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-10.1996); государственный советник РК (1993-1995); государственный секретарь РК, советник Президента РК (1996-2002); советник Президента РК (01.2002-02.2002); депутат Сената Парламента РК II, III созывов, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2002-2010).