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6 человек выздоровели от коронавируса в Нур-Султане

26 Мая 2020 22:12
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6 человек выздоровели от коронавируса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 человек выздоровели от КВИ в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4613:

г. Нур-Султан – 972,

г. Алматы – 1286,

г. Шымкент – 228,

Акмолинская область – 104,

Актюбинская область – 172,

Алматинская область – 180,

Атырауская область – 236,

Восточно-Казахстанская область – 47,

Жамбылская область – 173,

Западно-Казахстанская область – 252,

Карагандинская область – 193,

Костанайская область – 60,

Кызылординская область – 231,

Мангистауская область – 111,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 33,

Туркестанская область – 187.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Здравоохранение, Коронавирус,
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