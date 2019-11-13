6 человек отравились природным газом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за несколько дней природным газом отравились шесть человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал заместитель начальника ДЧС Алматы Арман Байгелов, в рамках программы газификации города в 2,2 раза сократилось количество жилых домов на печном отоплении (в отопительный период 2018-2019, - 16 626 домов, в 2019-2020 - 7 264).

Вместе с тем, с увеличением газопотребителей фиксируются случаи отравления населения природным газом, которое составило в текущем году 36 человек (в 2018 году – 44, снижение на 18%). Основной причиной, как правило, отправлений природным газом является его утечка в результате нарушения герметичности газового оборудования

«9 ноября в Наурызбайском районе, в мкр. Карагайлы в результате нарушений правил эксплуатации газового котла, то есть отсутствие тяги в дымоходе газового котла получили отравление природным газом 4 человека. Они были доставлены в отделение токсикологии, где получили лечение. В этом случае один ребенок пострадал, после оказания медицинской помощи они были отпущены по месту жительства. Причина отравления природным газом – сами собственники в подвальном помещении установили газовое оборудование, то есть переоборудовали из печного на твердом топливе на газовое оборудование, что категорически недопустимо в подвалах жилых домов», - рассказал на брифинге Арман Байгелов.

По его информации, 11 ноября в Турксибском районе по улице Айша биби из-за отсутствия тяги дымохода в печи, в отделение токсикологии БСМП попали 2 человека, с диагнозом отравление природным газом средней степени.