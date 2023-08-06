6 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

День работников транспорта в Казахстане

Отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Он имеет официальный статус и входит в перечень профессиональных праздников Республики Казахстан, утверждённый в 1998 году Указом Президента Республики Казахстан.

Причастных к этому празднику очень много, так как он объединяет представителей автомобильного, железнодорожного, водного и авиационного транспорта.

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

В 1945 году бомбардировке американской авиацией подвергся японский город Хиросима. Так в истории человечества впервые была применена атомная бомба. В 8 часов 15 минут утра на Хиросиму с американского самолета Б-29 «Энола Гей» была сброшена атомная бомба под кодовым названием «Малыш». В результате взрыва, произошедшего на высоте 600 метров, большая часть города была разрушена, погибли и пропали без вести более 140 тысяч жителей.

Международный день «Врачи мира за мир»

Одна из скорбных памятных дат отмечается в годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы. Ее инициатором стало международное движение работников здравоохранения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

Основная задача международного дня «Врачи мира за мир» - напомнить широкой общественности о разрушительных последствиях атомных бомбардировок и важности недопущения повторения трагедии в будущем.

СОБЫТИЯ

В 2003 году в Каратау Жамбылской области состоялось торжественное открытие памятника горнякам фосфорной отрасли. Первая геологоразведочная экспедиция в 1937 году определила объем, качество и характер залежей фосфоритов в Каратауском бассейне, а в 1941 году началось их промышленное освоение. Сначала здесь образовался поселок Чулактау, строился горно-химический комбинат, развивалась инфраструктура, росла численность населения. Затем в 1963 году поселку решено было придать статус города.

В 2012 году в легкоатлетических состязаниях в тройном прыжке среди женщин на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне блестяще выступила казахстанская спортсменка Ольга Рыпакова. Несмотря на тяжелейшие погодные условия в Лондоне, наша легкоатлетка одержала убедительную победу, совершив недосягаемый для соперниц прыжок на 14,98 м.

В 2014 году казахстанские ученые под руководством археолога, доктора исторических наук Зейноллы Самашева в ходе археологических раскопок на Алтае нашли захоронение древнего воина. Археолог предполагает, что воин жил примерно в VII веке. Рядом с воином ученые также обнаружили оружие этой исторической эпохи: шлем, колчан, стрелу, меч, шашки, а также кости и верховую сбрую коня. Но главным открытием стала находка музыкального инструмента, похожего на кобыз.

В 2014 году посол Республики Казахстан в Сингапуре и Австралии по совместительству Ерлан Баударбек-Кожатаев и спикер Палаты представителей Парламента Австралии Бронвин Бишоп официально открыли Почетное консульство Казахстана в Мельбурне, штат Виктория (Австралия).

Патент почетного консула был вручен австралийскому бизнесмену Эндрю Фернихоу, который также является основателем Казахстанского сообщества Австралии и президентом Казахстанско-Австралийской торгово-промышленной палаты.

В 2018 году в центральном кургане Елеке сазы в Тарбагатайских горах были обнаружены уникальные находки, относящиеся к раннесакскому периоду - VII-VIII век до нашей эры.

В Восточном Казахстане обнаружили мумию юноши в золотом убранстве примерно 17-18 лет, брюки и сапоги которого были расшиты золотым бисером, на шее юноши красовалась килограммовая «золотая гривна» с сохраненными письменами (гривна - мужское шейное украшение из цельного золота, аналог современных военных погон). Кроме того, рядом с юношей был расположен золотой кинжал и золотой колчан.

Особенностями найденного в кургане костного скелета молодого человека, пролежавшего в земле примерно 2 тысячи 800 лет, являются отверстия в плечевых костях, говорящие о том, что тело умершего подвергли мумифицированию для сохранности.

В 2018 году мужская и женская сборные Казахстана по шахматам вернулись с Кубка азиатских наций с 12 медалями. На соревнованиях, прошедших в иранском Хамадане, наши спортсмены завоевали 2 «золота», 2 «серебра» и 8 бронзовых наград. 2 золотые награды привезли Ринат Джумабаев и Гулисхан Нахбаева.

В 2021 году в знак признания особых заслуг в сфере отечественного здравоохранения и в целях увековечения памяти Республиканский центр развития здравоохранения был переименован в Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.

С. Каирбекова - первая женщина - министр здравоохранения Республики Казахстан, государственный и общественный деятель РК, деятель в области здравоохранения, доктор медицинских наук, посвятившая свою жизнь служению людям, проделавшая колоссальную работу в сфере отечественного здравоохранения.

В 2021 году в городе Туркменбаши состоялась Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Главы государств по итогам переговоров, прошедших в атмосфере дружбы, взаимного уважения и доверия, конструктивизма и взаимопонимания, было принято Совместное заявление, в котором выразили готовность продолжать активное сотрудничество государств региона по реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, и отметили необходимость активизации взаимодействия с другими безъядерными зонами с целью консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения.