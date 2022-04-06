РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:31, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    6 апреля пройдут бои трех казахстанцев за медали турнира по боксу в Таиланде

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 6 апреля, на международном турнире по боксу в Пхукете (Таиланд) выступят три боксера из Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 52 килограммов Сакен Бибосынов проведет четвертьфинальный бой против таиландца Танарата Саенфета. В весовой категории до 57 килограммов на стадии 1/4 финала также выступит Серик Темиржанов — его соперником будет сингапурский боксер Мохамед Ханурдин Бин Хамид. Их бои пройдут в дневной сессии, которая начнется в 12:00 по времени Нур-Султана. В вечерней сессии (15:00) выступит Нурбек Оралбай — в весовой категории до 81 килограмма он проведет полуфинальный поединок с таиландцем Анаватом Тонгкатоком.

    Напомним, изначально заявка сборной Казахстана на турнир в Таиланде выглядела так: 52 кг — Санжар Ташкенбай, Сакен Бибосынов, 57 кг — Серик Темиржанов, 63 кг — Санатали Тольтаев, Султан Мусинов, 69 кг — Асланбек Шымбергенов, 75 кг — Тимур Нурсеитов, Аятулла Такижанов, 81 кг — Нурбек Оралбай, 91 кг — Айбек Оралбай, Сагындык Тогамбай.


    Фото:sports.kz



    Теги:
    Спорт Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!