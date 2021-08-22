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6 725 случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

22 Августа 2021 08:00
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6 725 случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 6 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

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Всего в стране подтверждено 736 906 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 829,

в городе Алматы – 1613,

в городе Шымкенте – 336,

в Акмолинской области – 281,

в Актюбинской области – 417,

в Алматинской области – 400,

в Атырауской области – 287,

в ВКО – 176,

в Жамбылской области – 132,

в ЗКО – 135,

в Карагандинской области – 920,

в Костанайской области – 297,

в Кызылординской области – 185,

в Мангистауской области – 153,

в Павлодарской области – 331,

в СКО – 168,

в Туркестанской области – 65.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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