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6 725 случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки
22 Августа 2021 08:00
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 6 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.
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Всего в стране подтверждено 736 906 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 829,
в городе Алматы – 1613,
в городе Шымкенте – 336,
в Акмолинской области – 281,
в Актюбинской области – 417,
в Алматинской области – 400,
в Атырауской области – 287,
в ВКО – 176,
в Жамбылской области – 132,
в ЗКО – 135,
в Карагандинской области – 920,
в Костанайской области – 297,
в Кызылординской области – 185,
в Мангистауской области – 153,
в Павлодарской области – 331,
в СКО – 168,
в Туркестанской области – 65.
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