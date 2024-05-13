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    17:44, 13 Май 2024 | GMT +6

    6 679 семьям в ЗКО выплатили единовременную социальную помощь

    счета
    Фото: Kazinform

    В Западно-Казахстанской области продолжается оказание социальной помощи пострадавшим от паводка. На сегодня по области выплачено 2,4 млрд тенге единовременной социальной помощи 6 679 семьям. Каждая семья, пострадавшая от паводка, получила выплаты в размере 100 месячных расчетных показателей, передает агентство Kazinform.

    Также продолжаются выплаты на основании поступивших от населения обращений.

    В настоящее время, согласно поручению акима области Наримана Турегалиева, в городе Уральск в штатном режиме работает комиссия по определению ущерба пострадавшим от паводка и выплате материальной помощи. Комиссия в рамках актов проверок осматривает подтопленные дачи. Все дачные строения проходят поэтапное техническое обследование.

    Напомним, ранее аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил эвакуационные пункты города Уральск, где находятся дачники, а также встретился с дачниками в областном центре. Стоит отметить, что встречи с дачниками проводились на постоянной основе и ранее, разъяснительная работа продолжается.  

    Теги:
    Уральск ЗКО Акимат Западно-Казахстанская область Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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